BIO-Narratives: a Valdilana 3 incontri per esplorare il legame Uomo-Natura.

Tre eventi ad ingresso libero per un format di divulgazione scientifica sui territori rivolto a cittadini, studenti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni desiderosi di riflettere sulla transizione ecologica.

A svilupparli un panel di relatori scientifici con abilità divulgative e professionali.





mercoledì 15 Maggio - ore 17:30

L'alleanza necessaria con i microrganismi

interviene Cristina Varese, esperta di Botanica Sistematica e responsabile della Micoteca dell'Università di Torino.

Visita guidata alla mostra "Microrganismi Straordinari" che svelano la bellezza e l'importanza di batteri, funghi e altri microrganismi invisibili all'occhio umano.





sabato 15 giugno - ore 16:00

La crisi climatica e il suo riverbero sul territorio

Intervengono Stefano Maffeo, geologo e climatologo, Fabio Porta, forestale di Terre abbandonate/Let eat be, Guido Piacenza, vivaista.





mercoledì 3 luglio - ore 17:30

Lavorare per un nuovo rapporto tra uomo e natura

Intervengono Francesca Castagnetti, etnobotanica, Diego Roveroni, artista, Bioartlab, Diana Sartori - attivista, economia civile e cooperazione , Angelo Giovinazzo – Funghimagazine , Massimo Barbonaglia – forestale, ecosistema dei boschi, Simonettà Sampò – micologa, Università Piemonte orientale





Mostra fotografica "Microrganismi Straordinari"

Uno sguardo unico e affascinante sui mondi microscopici che ci circondano, un'esposizione di 44 gigantografie realizzate con sofisticate tecniche di microscopia

Fino al 30 giugno 2024 - da lunedì a venerdì su prenotazione; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.





Valdilana HUB, Via Provinciale 268, Ponzone

BIO-NARRATIVES si inserisce nel programma di Valdilana Hub, ex fabbrica tessile in via di rigenerazione come centro culturale, progetto innovativo sulla transizione ecologica, sulla socialità, sulla cultura e la scienza accessibile nei territori montani. In occasione degli eventi, sarà anche possibile visitare Bioartlab, laboratorio partecipativo di bio fabbricazione del micelio.