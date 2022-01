I ricoveri all'ospedale di Biella sono saliti da 77 che erano il 28 dicembre, a 86 ieri 31 dicembre.

Il 71% dei ricoverati risulta non vaccinato.

Nel dettaglio, i pazienti si trovano 2 in Terapia Intensiva, in Terapia Semi - Intensiva 30, in Pneumologia sono 22 e in Medicina Riabilitativa 31. Un paziente si trova nel reparto di ostetricia e ginecologia.