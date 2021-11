Vigliano, Alessandro Stasi è il nuovo Sindaco dei Ragazzi

Il Consiglio comunale dei Ragazzi di Vigliano Biellese ha un nuovo sindaco, Alessandro Stasi, nuovi assessori ed una nuova assemblea che si è riunita per la prima volta nel pomeriggio del 15 novembre individuando le priorità di azione per l’anno scolastico 2021-2022.

“Le elezioni – spiega l’Assessore all’Istruzione Elena Ottino – si sono tenute il 29 ottobre scorso presso la Scuola media. Si sono confrontate due liste: “Il futuro siamo noi”, con Giulia Fontanelli candidato sindaco e “The new generation of the school”, che ha totalizzato il maggior numero di preferenze. Alessandro Stasi, sindaco dei ragazzi, è coadiuvato da Martina Preto, Vicesindaco, e da Emma Lanari, Martino Zavarise, Lorenzo Stasi, Francesca Banfo, Touima Youssef ed Alessia Rossato. La minoranza consiliare è costituita da Giulia Fontanelli, Miriam Contro, Simone Mantio e Lucia Daniele”.

La campagna elettorale è stata condotta all’interno dell’Istituto scolastico, nel rispetto dei protocolli igienico sanitari: i candidati hanno potuto presentarsi nelle singole classi spiegando il loro programma. Le elezioni si sono tenute mantenendo ordine e distanziamento, così come lo spoglio, sotto la presidenza di Andrea Rizzotto coadiuvato dagli scrutatori Giorgia De Lorenzo e Luca Gobbato. Si è trattato di un lavoro che i ragazzi hanno portato avanti con continuità, entusiasmo e grande senso civico, e per cui è doveroso ringraziare la prof.ssa Nicoletta Coppola che li ha guidati in modo esemplare a focalizzare gli obiettivi, ad organizzarsi ed autogestire alcuni momenti in modo serio e responsabile. Questi i punti fondamentali del programma della lista vincitrice: panchine o alternative per sedersi e fare lezione all’aperto, decorazione della facciata della scuola con l’immagine di Dante, ballo di fine anno, colorare le pareti delle aule, migliorare la qualità mensa, rubinetto con l’acqua potabile (fontanella), concorso Olimpiadi con premi, rifare il campetto da basket del cortile, ristrutturare i bagni della palestra.

“Dopo il primo incontro, i ragazzi hanno ritenuto di concentrarsi su un primo, importante obiettivo: la realizzazione di una sorta di aula didattica all’aperto, in cui poter fare lezione nell’ampio cortile della scuola quando il tempo lo consenta. Hanno in mente molte idee su come realizzarla, e per questo abbiamo già fissato un incontro, nella prima settimana di dicembre, durante il quale daranno forma al progetto individuandone le caratteristiche, spazi e materiali. Un impegno di grande rilievo, - conclude Ottino - con una finalità di educazione civica e di impegno personale e fattivo per la collettività scolastica.”