Viverone, nuova gestione per il bar di Punta Becco

Con l’aggiudicazione provvisoria alla società Piazza Ferrando Srl di Ivrea, operante nei settori ristorazione e commercio di alimenti e bevande, vincitrice della gara d’appalto su altri 3 concorrenti, si è conclusa positivamente la vicenda della gestione del bar di Punta Becco a Viverone, che, nelle scorse settimane, aveva fatto discutere in paese.

In particolare, dopo l’indizione della gara d’appalto a metà luglio, Stefano Aimone, capogruppo di Viverone Anno Zero, minoranza in consiglio comunale, aveva denunciato le tempistiche ridotte per la partecipazione al bando, scaduto lo scorso 6 agosto. “Troviamo ingiustificata tale urgenza, visto che sarà complicato per chiunque salvare una stagione che si avvia a conclusione. - dichiarava Aimone il 10 agosto su un giornale locale biellese. - Le tre settimane concesse ci lasciano perplessi perché potenzialmente escludono coloro che non vogliono pagare mesi di affitto invernale prima della prossima apertura primaverile, e limitano la possibilità di presentare un progetto solido e studiato di rinnovamento dell’area”.

Sempre il 10 agosto Aimone denunciava la forzatura con cui, nel maggio 2019, prima delle elezioni amministrative, l’amministrazione Carisio avesse sottoscritto un contratto d’affitto con la società Blue Deck Srls, la cui titolare (e precedente gestore con altra società) aveva dichiarato di non essere più interessata alla gestione. “Il risultato di tale forzata apertura in vista delle elezioni amministrative – sottolineava Aimone - è stato di avere il chiosco chiuso per altri due anni, con conseguente incuria della zona prospiciente, e con il Comune impegnato in una causa legale”.

Forte del risultato positivo, mercoledì 18 agosto il sindaco Renzo Carisio ha così replicato sulla pagina Facebook comunale: “Con questo affidamento concludiamo un periodo di liti in cui il Comune è stato coinvolto suo malgrado. Quanto affermato dal consigliere Stefano Aimone il 10 agosto non corrisponde a verità. Nello specifico, l’aggiudicazione definitiva del bando alla società Blue Deck è stata il 31 dicembre 2018, mentre il contratto è stato firmato il 6 Maggio 2019. Se 5 mesi di tempo per firmare un contratto sono andar di fretta, lascio ad altri ogni commento. Anche il fatto che questa società avesse cambiato nome, mantenendo lo stesso responsabile, era stato oggetto di parere positivo, scritto da un noto avvocato amministrativista a tutela del Comune”.

Nel merito, il sindaco Carisio spiega i parametri di aggiudicazione e le condizioni della nuova gestione: “I criteri di valutazione delle offerte sono stati incentrati, oltre alla parte economica per 12mila euro annui, soprattutto alla parte tecnica, consistente in una serie di proposte di migliorie atte a valorizzare l’area, con la stessa come punto di appoggio per manifestazioni sportive ed amatoriali, e con una zona giochi per i bambini. L’area verde antistante sarà dotata di lettini e due zone divanetti. Nel bar saranno fruibili sia colazioni, che aperitivi con cocktail e stuzzicheria. La proposta prevede l’allestimento del locale secondo i principi di eco sostenibilità ed efficienza energetica”.

“La gestione - conclude Carisio - sarà affidata per anni 6+6 e porterà alle casse comunali nei 12 anni contrattuali un incasso maggiore di 114mila rispetto alla gestione Etere Gerardo, con la quale il Comune è risultato vincitore di tutte le cause intestategli dallo stesso”.