Biella, Cascina Oremo presenta la “Brick’s Room”.

Negli ampi spazi di Cascina Oremo è stata progettata negli scorsi mesi la Bricks’ Room. Si tratta di un comodo spazio appositamente arredato per favorire il lavoro in piccoli gruppi e fornito di un’ampia varietà di set Lego® e mattoncini misti.

Cascina Oremo è un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

All’interno della stanza la Cooperativa Domus Laetitiae ha realizzato diversi percorsi tra i quali:

- Laboratori ludici rivolti a bambini e ragazzi. S abato 4 maggio inizierà “Il mondo dei mattoncini lab”, un laboratorio di gruppo rivolto a bambini tra i 6 e 12 anni, che avranno la possibilità di immergersi in una stanza in cui personaggi, scenari e storie prendono forma con le costruzioni Lego®, per dare vita a ciò che la creatività suggerisce. I partecipanti si ritroveranno settimanalmente per costruire con i mattoncini, in un’atmosfera giocosa e coinvolgente. Con la mediazione di professionisti specializzati potenzieranno competenze sociali fondamentali, quali per esempio la collaborazione, la negoziazione, la suddivisione del lavoro e la gestione del conflitto, incoraggiando lo scambio e la comunicazione. Per maggiori informazioni e iscrizioni www.biellawelfare.it (il mondo dei mattoncini lab). Il laboratorio rientra all’interno del progetto Cascina Oremo, finanziato da Fondazione Crb e selezionato da Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile.

- Laboratori ludico-creativi rivolti alle scuole, in ottica inclusiva. I laboratori, organizzati nell’ambito di “Muse a Cascina Oremo” sono ospitati nella Bricks’ Room o direttamente nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, attraverso dei laboratori viaggianti “on the road”.

- Un programma di sviluppo delle abilità sociali attraverso l’uso delle costruzioni Lego®, rivolto a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico o altre difficoltà nell’area comunicativa e sociale, che manifestano un particolare interesse per le costruzioni. Una nuova opportunità di apprendimento, per avere esperienze sociali positive, relazionarsi con i coetanei su un interesse condiviso, migliorare il benessere emotivo e sviluppare amicizie.

Tutte le attività sono realizzate da un team multidisciplinare, con figure quali Educatori, Psicologi, Logopedisti, Terapisti della Neuro e Psico - motricità, coordinati da responsabili educativi e organizzativi. In particolare, gli operatori che conducono il programma di sviluppo delle abilità sociali hanno seguito la formazione Brick by Brick® di Play Included®.

Nei mesi scorsi il team di Domus Laetitiae ha preso contatti con i referenti del programma formativo di Play Included®.

Tra i promotori c’è l’Università di Cambridge. Il programma si occupa di formare operatori sociali nell’ambito dell’utilizzo delle costruzioni Lego® per lo sviluppo delle abilità sociali di bambini e ragazzi autistic, o con altre difficoltà in ambito relazionale e sociale. In seguito a questo incontro l’esperienza della Bricks’room di Cascina Oremo potrà essere inserita all’interno dei Case Studies del programma sul sito ufficiale.

Spiega Michela Braga, psicologa e responsabile della Casa per l’autismo di Candelo: «Nel 2022 all’interno del servizio “La Casa per l’Autismo” la nostra équipe ha cercato di capire se potesse esserci una proposta efficace per lavorare sulle abilità sociali di bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Leggendo alcuni articoli siamo venuti a conoscenza di un programma specifico, il Brick by Brick® Program, sviluppato inizialmente dal team di lavoro del professor LeGoff e portato avanti da Play Included®, ente che con collabora la Lego® Foundation. Questo programma permette di lavorare su una serie di abilità sociali fondamentali, come a esempio la collaborazione e la negoziazione rispetto ad eventuali conflitti, utilizzando i mattoncini Lego®, che per molti dei nostri bambini e ragazzi sono un materiale molto motivante e divertente da usare. Siamo partiti con due gruppi: il primo formato da bambini di scuola primaria, il secondo da ragazzi della scuola secondaria. Abbiamo raggiunto dei buoni risultati rispetto all’aumento delle interazioni comunicative e sociali tra i partecipanti e abbiamo raccolto un buon grado di soddisfazione, sia da parte dei bambini e ragazzi, sia delle famiglie.

Cascina Oremo è il luogo ideale per sviluppare ulteriormente questa proposta. Così è iniziata la progettazione, proprio all’interno degli spazi dedicati all’età evolutiva, della Bricks’ Room, arredata in modo da ospitare attività di piccoli gruppi di bambini e ragazzi e dotata di un’ampia varietà di set Lego®, per venire incontro agli interessi e alle abilità di tutti.

In Cascina Oremo diventa più facile pensare a questo genere di attività in termini inclusivi, coinvolgendo bambini con caratteristiche differenti.

Assieme alle altre Cooperative partner, stiamo lavorando a ulteriori progettualità, per esempio introducendo nelle attività set lego® per la robotica, avvicinando i bambini e ragazzi al mondo del coding, della programmazione e della robotica educativa oppure utilizzando la metodologia del Lego® Serious Play con i team aziendali, portando il gioco in azienda per stimolare il confronto, l’apprendimento continuo e la creatività».