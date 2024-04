Ancora un fine settimana perturbato all'insegna del maltempo

“Nel corso dell'ultima settimana nuove nevicate hanno interessato tutti i settori alpini piemontesi fino agli sbocchi vallivi con quantitativi che in prossimità dei 2000m hanno raggiunto i 40-60cm sui settori meridionali, 30-50cm su quelli occidentali e 20-30cm sui settori settentrionali. I venti hanno accompagnato e seguito le nevicate con formazione di cornici i prossimità delle creste. Grazie alle temperature fresche degli ultimi giorni, associate al cielo soleggiato il manto nevoso ha subito rapidi processi di consolidamento”. A scriverlo, in una nota sul proprio sito web, Arpa Piemonte.

E aggiunge: “Tuttavia per il fine settimana al perturbazione attesa in intensificazione tra la notte di sabato e domenica mattina, apporterà nuovi e abbondanti quantitativi di neve in quota che localmente, laddove gli accumuli risultassero superiori ai 50-70cm, potrebbero far aumentare il grado di pericolo fino a 4 Forte oltre i 2500m circa”.