Pichetto esprime cordoglio per morte dell'industriale Zegna

La morte dell'industriale Angelo Zegna mi addolora molto: con lui va via un gigante dell'imprenditoria italiana e un pezzo di storia biellese. Lo ricorderò sempre con affetto, per la sua competenza e per la lungimiranza imprenditoriale con cui ha fortemente contribuito a costituire l’industria della moda italiana, esportando il nostro Made in Italy nel mondo.

Così il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, sulla scomparsa del padre dell'attuale Ceo Gildo.