CBR – Bergo, aperto nuovo centro di revisione per l'auto: si trova a Gaglianico FOTO

Primo giorno di lavoro per il nuovo centro di revisione del CBR – Bergo. La nuova sede ha aperto oggi, 26 aprile, e si trova a Gaglianico, in via Cavour (strada Trossi) 74. Si tratta del quarto punto del Consorzio Biellese Revisione dedito a questo tipo di attività, dopo quelli di Biella, Cossato, e Candelo.

“Abbiamo rilevato l'attività già esistente, così da dare continuità e offrire un ulteriore servizio di cui c'è sempre grande esigenza – spiega il presidente Claudio Bergo – Da noi l'utente troverà l'esperienza, la tecnologia e il servizio che ha sempre voluto”.

La revisione è un controllo obbligatorio a cui sottoporre periodicamente la propria auto; inoltre, serve ad appurare che il mezzo possa circolare sulla strada in condizioni di sicurezza e che le sue emissioni, inquinanti e rumorose, non superino i livelli stabiliti dalla legge. Ricordiamo, inoltre, che dopo 4 anni dall'immatricolazione, il veicolo deve essere sottoposto alla prima revisione. In seguito, andrà eseguita ogni 2 anni.

Le quattro sedi del CBR – Bergo sono:

a Biella, in via Pella 23/A (c/o Bergo Pneumatici), dalle 8.30 alle 19.

Per prenotazioni: 015.8494703

a Cossato, in via Trieste 8, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 e dalle 19.

Per prenotazioni: 015. 9842224

a Candelo, in via Biella 54, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.

Per prenotazioni: 015.2538618

a Gaglianico, in via Cavour (strada Trossi) 74, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 e dalle 19.

Per prenotazioni: 015.2547211