Covid in discesa nel Biellese, Corradino: “Speriamo davvero di potere ripartire”

Nella settimana dal 7 al 13 giugno in Piemonte l’incidenza dei nuovi casi di covid si è ridotta oltre il 40.5%. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi è passato da 0.71 a 0.62. La percentuale di positività dei tamponi è scesa da 1.9% a 1.1%. Sotto soglia, e ulteriormente ridotto, il tasso di occupazione dei posti letto ordinari (sceso dal 7% al 5%) e in terapia intensiva (calato dal 9% al 7%). Infine, sono calati i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Questi i dati della Regione Piemonte, confermati anche dall'andamento del Biellese, come ha postato qualche ora fa sulla propria pagina Facebook il sindaco di Biella, Claudio Corradino.

“Ho ricevuto da poco i dati ufficiali dall'ASL di Biella. – scrive il primo cittadino - I dati covid sul nostro territorio sono in costante miglioramento. Dopo mesi difficili, finalmente scendiamo sotto quota 10 ricoverati al nostro ospedale (9 ricoverati di cui un paziente in terapia intensiva). E le persone in quarantena, su scala provinciale, sono scese a 53. Speriamo davvero di poter ripartire! “