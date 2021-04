Pasqua, al Duomo di Biella Digiuno in Musica per Venerdì Santo

Domani, venerdì 2 aprile, presso la Cattedrale di Biella, si celebrerà il giorno di Venerdì Santo con Digiuno in Musica, concerto in streaming sul canale You Tube "Parrocchia Santo Stefano".

Sarà un momento di meditazione musicale, significativamente alle ore 12. È l'ora in cui ci si siede a tavola per il pranzo, in quel giorno è l'ora in cui si ricorda che Gesù viene inchiodato in croce. Inizia l'ultimo momento, il più drammatico, della passione di Gesù.

L'iniziativa digiuno in musica fu proposta diversi anni fa da un'idea di don Luca Bertarelli, allora viceparroco in Duomo, e dal compianto maestro Roberto Santocchi. Riprendere questa iniziativa sarà anche occasione per ricordare il maestro Santocchi per alcuni anni apprezzato organista in Cattedrale.

Protagonista sarà il prestigioso organo Camillo Guglielmo Bianchi (1860), con l'organista Giovanni Panzeca. Ai brani musicali, scelti per la loro intensità meditativa, verranno alternate letture spirituali perchè sia un momento di preghiera, di meditazione e silenzio nel cuore della città.

Giovanni Panzeca ha conseguito il diploma in Organo e composizione organistica presso il Conservatorio "Guido Cantelli" di Novara. Si è laureato in Lettere Moderne col massimo dei voti e la lode all'Università Statale degli Studi di Milano con una tesi sulle romanze per voce e pianoforte di Marco Enrico Bossi. Ha seguito corsi di perfezonamento sulla scuola italiana fra '800 e '900 con G. Parodi e A. Macinati. Nel 2016 ha vinto una borsa di studio bandita dall'Academie d'Orgue de Fribourg (CH) conseguendo un Master in interpretazione musicale al Conservatorio della stessa città sotto la guida del prof. Maurizio Croci. Dal 2014 ricopre l'incarico di organista del coro "Nelson Sella" ed è organista presso la Chiesa Cattolica nei cantoni di Neuchatel e Fribur.

Programma:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Fantasia e fuga in do minore BWV 537

Preludi ai corali: "Herzlich thut mich verlagen" BWV 727

"Ich ruf'zu dir, Herr Jesus Christ" BWV 639

Georg Böhm (1661 - 1733)

"Vater unser im Himmelreich"

Robert Schumann (1810 – 1856)

Studio in forma di canone op. 56 n.2

Davide da Bergamo (1791-1863)

Elevazione in sol minore detta "Patetica"

Giuseppe Martucci (1857 - 1919)

Dalla Sonata per Organo Pieno in re minore: (Adagio e Finale)

Per info: Don Paolo Boffa Sandalina (3493434003)