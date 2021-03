Medaglie e ottime posizioni per Pietro Micca: ecco gli atleti protagonisti FOTO

Domenica scorsa si è svolta la seconda prova del campionato individuale silver di ginnastica artistica maschile a Vercelli. Grandi soddisfazioni per la Pietro Micca che ha visto scendere in pedana diversi dei suoi ginnasti e ha potuto raccogliere molte medaglie importanti.

Al loro esordio in LA allievi prima fascia Tommaso Buscaglia e D'Altoe' Andrea. In LB allievi terza fascia medaglia d'oro per Francesco Quaregna e bronzo per Leonardo Giunta. In LC allievi terza fascia gradino più alto del podio per Christian Contran, secondo Andrea Roveyaz. In LE junior 1 primo posto per Mascherpa Davide che aggiunge al suo personale bottino il primato alla sbarra e parallele, il secondo posto al cavallo con maniglie e agli anelli e il terzo posto a volteggio. Sesta posizione per Leo Mirci che ottiene il bronzo agli anelli e parallele. In LE junior 2 dividono il podio Federico Ibba che si aggiudica l’oro e Sandro Varnero in terza posizione (con un ottimo secondo posto agli anelli). Per Federico una giornata da incorniciare con il primato a corpo libero, anelli, parallele e sbarra e secondo posto al cavallo con maniglie e volteggio.

I risultati pagano il lavoro svolto in palestra sotto la guida dell’allenatore Giulio Andreotti. In gara anche la sezione femminile impegnata nell' ostico campionato a squadre di serie C a Mortara. Una prova di maturità da parte di Arianna Bottigella, Giorgia Mazzola, Valentina Palazzo e di Ludovica Sala (in prestito dalla Derthona) che di fronte alle difficoltà hanno saputo stringere i denti mettendocela tutta per onorare l’impegno. L' ottavo posto in classifica sta un po' stretto alle ginnaste seguite da Laura Martinelli, Anna Fongaro e dalla direttrice tecnica Marica Giovannini, ma qualche errore di troppo ha pregiudicato il risultato finale. Le ragazze si sono subito rimesse al lavoro con il solito impegno per preparare l’ultima gara di campionato, con la squadra si spera finalmente al completo.