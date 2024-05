Piemonte Ginnastica, podi e medaglie: ecco i risultati delle atlete in gara FOTO

Giornata di gare da incorniciare per la ASD Piemonte Ginnastica alla 2^ prova del Campionato Regionale di Insieme Silver che si è svolto a Cameri il 4 maggio scorso con grande partecipazione di squadre da tutta la regione. Bellissimi podi e tanti piazzamenti onorevoli, con punteggi soddisfacenti per lo staff composto dalle istruttrici Boggio e Pomini. Andando con ordine temporale le prime a scendere in campo sono Giorgia Falcetti, Giulia Gallo e Alice Barberis in LB1: si classificano 4^ su 16 squadre con il secondo miglior punteggio di esecuzione ed una penalità di difficoltà per un elemento non perfetto. “Un risultato inaspettato considerando il livello di tante avversarie - commenta la DT D. Eterno”.

In LB2 categoria Open bellissimo podio per gli esercizi in coppia: oro per Alessandra Mosca e Lisa Ramella Mine’, bronzo per Aurora Cinguino e Sofia Piccaluga e in LA2 Open ancora oro per Giada Ferrigo e Alice Guidetti, bronzo per Lisa Camattari e Sara Gareri, 4^ Alice Turotti e Greta De Giuseppe. In LA1 un altro oro con un esercizio a corpo libero: vincono Vittoria De Santo, Maria Vittoria Rossi e Claudia Coden. In LC1 le Senior Alice Marcone, Giulia Saramin, Giulia Tricarichi Perruccio ed Elisa Tricarichi Perruccio si classificano 12^ con un bel punteggio in esecuzione e qualche incertezza sulle difficoltà tecniche ma con una grandissima emozione per aver affrontato, tranne Elisa, l’ultima gara della loro carriera.

Il 27 aprile, a Torino, le giovanissime del settore promozionale Arianna Schiavone, Alice Spalla e Katrin Piscopo, preparate da Teresa Romano, hanno partecipato alla manifestazione non competitiva RitmicAmica dell’ente PGS, con felicità e divertimento. “Abbiamo raggiunto i risultati che ci eravamo prefissati - dice D Eterno - nei livelli A, B e C Silver e dedicandoci al folto settore promozionale. Una bella stagione sportiva che sta per concludersi con le prossime fasi nazionali ed il saggio conclusivo.”