Artistica: Pietro Micca al Campionato Silver a Torino

Pietro Micca impegnata in campo maschile questa domenica a Torino con la seconda prova individuale del Campionato Silver.

Si inizia dai più piccoli, Eric Diana ed Ettore Guglielmino, coinvolti nell’LA che concludono rispettivamente al sesto e decimo posto. Nel livello successivo arriva l’argento per il veterano Tommaso Buscaglia, mentre Emanuele Vaudagna è undicesimo all’esordio in LB che prevede un maggior numero di attrezzi e una richiesta tecnica più elevata. Per concludere la giornata in bellezza arrivano soddisfazioni per Davide Mascherpa, che con grande impegno sta portando avanti la sua carriera da atleta in parallelo a quella da allenatore. E’ lui infatti che sta crescendo le piccole leve e che anche domenica li ha accompagnati in gara, per poi dar loro l’esempio di un atleta che sa dare il 100% ogni giorno per raggiungere i suoi obiettivi. Nel campionato di specialità LE, la gara più complessa di giornata, arrivano per lui il primo posto a cavallo maniglie e il secondo posto a volteggio e corpo libero.