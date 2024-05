Tennis Tavolo, buona prova di T.T. Biella ai Campionati Italiani Giovanili di Terni

E’ terminata la seconda tranche dei Campionati Italiani Giovanili di tennistavolo. A fine febbraio erano stati assegnati i titoli per le categorie under 19 e under 21; ora, nel weekend del 25 aprile, al Palazzetto Aldo De Santis di Terni, si è completato il quadro, con le gare riservate a tutte le altre categorie giovanili, under 17, 15, 13 e 11. Presente anche una delegazione del TT Biella, composta da cinque atleti: Lodovica Motta e Federica Prola nell’under 17 femminile, Tommaso Sorrentino nell’under 17 maschile, Mattia Noureldin nell’under 13 maschile e Lorenzo La Porta nell’under 11 maschile. Lodovica Motta e Mattia Noureldin si sono qualificati al tabellone principale dei campionati; gli altri atleti hanno dovuto accontentarsi del torneo di Consolazione.

Under 17 femminile a squadre

All’avvio, nella gara a squadre, la debolezza delle avversarie del primo turno, non ha dato adito a particolari patemi d’animo. Un triplice tre a zero ha chiuso in fretta il match dove le atlete del TT Biella, Lodovica Motta e Federica Prola, erano opposte alle atlete del Perugia, Guercini e Pattoia, presenti anche grazie alla poca distanza dalla sede di gara. Nell’incontro successivo, Lodovica Motta parte bene, avanti di due set contro la più quotata Cicuttini, poi i valori in campo si palesano (-8/-6/8/8/4). Per Federica Prola contro Marinelli e per il doppio nulla da fare. E’ il Castelgoffredo ad imporsi con il punteggio di 3 a 0. Le atlete così giocano per le posizioni 5-8. Il primo incontro è con il TT Bernini di Livorno. Parte Motta che viene battuta da Paoli (6/-8/-7/8/6), Prola riporta in parità il punteggio superando in tre set Baggiani. La vittoria nel doppio è propiziatoria; infatti Prola perde da Paoli, ma Motta non si lascia sfuggire l’occasione e, in cinque set, s’impone a Baggiani (-9/6/-6/8/7). La finalina per la 5^- 6^ posizione vede opposto il TT Biella al TT Vallecamonica. Nella prima partita Lodovica Motta perde con Zappavigna una partita abbondantemente alla sua portata. Federica Prola nulla può contro Tognali, giocatrice di terza categoria; nel doppio, il loro grande affiatamento paga e la partita è loro appannaggio. Il match termina però poco dopo con la sconfitta di Motta per mano di Tognali (5/3/6).

Under 17 Doppio Misto

Nel doppio misto Federica Prola e Tommaso Sorrentino sono fuori alla prima partita battuti da Sala e Tognali. Lodovica Motta, in coppia con il verzuolese Cipriano, vince la prima partita contro i toscani Zizzo e Giannoccaro (-14/8/8/-9/6); la coppia è poi fuori per mano dei lombardi Garbati e Benassi (-4/9/-9/9/8).

Under 17 Doppio femminile

Le atlete biellesi, nella gara di doppio femminile, incontrano, al primo turno, nuovamente Paoli e Baggiani, già battute nella gara a squadre; questa volta però il risultato si ribalta e ad imporsi sono le livornesi (10/-11/7/11).

Under 17 Doppio Maschile

Tommaso Sorrentino gioca il doppio con l’atleta di Piossasco Bergantin; i due se la giocano al meglio: passato il primo turno per l’assenza degli avversari, incontrano nella prima partita i forti Mankowski e Meloni contro cui escono a testa alta.

Under 17 Singolare Maschile – Criterium di qualificazione

Nel pomeriggio del 25 aprile hanno preso il via le gare di singolare del Criterium di qualificazione ai Campionati italiani. Tommaso Sorrentino supera il girone, pur battuto dal “terza categoria” Meloni, con la vittoria sull’altoatesino Geier. Nel tabellone trova al primo turno Narducci contro cui vince in tre set; poi si ferma contro Balboni, atleta della Sestese. A questo punto, i posti a disposizione per completare il tabellone dei Campionati italiani veri e propri sono ancora otto, per cui il biellese passa al tabellone B dove incontra Viglianti, atleta del Sud-Tirol. In una partita secca si gioca l’ammissione, ma, niente da fare, in quattro set è fuori (8/0/-11/5).

Under 17 Singolare Femminile – Criterium di qualificazione

Nel femminile, Federica Prola è subito fuori superata da Ververi e, solamente in bella, da Giannoccaro (-9/7/-4/9/8). Lodovica Motta, nuovamente battuta da Paoli (-7/5/3/-7/3), passa il turno vincendo, in tre set, contro la calabrese Veltri. Nel tabellone ancora una vittoria sulla modenese del Villa d’oro, Ferretti, per poi fermarsi per mano di Filippi. Qui i posti a disposizione sono ancora quattro per cui c’è da disputare ancora un incontro nella seconda fase. L’ultimo ostacolo è Giannoccaro, la stessa cha ha precedentemente estromesso Prola dal torneo. Per Lodovica non ci sono problemi ad imporsi in tre set e guadagnare cosi la prestigiosa ammissione ai Campionati Italiani. Alle otto di sera termina il tour de force: la sola Lodovica Motta, nell’arco della giornata, ha disputato undici partite di singolo e 7 di doppio.

Under 17 Singolare Femminile – Campionato italiano

Lodovica Motta si qualifica quindi brillantemente alla fase conclusiva dei Campionati Italiani nella propria categoria, Under 17 Singolare Femminile. Per l’atleta biellese, numero sedici del ranking, l’obiettivo raggiunto è già gran cosa. Inserita nel girone con le forti atlete di terza categoria, Seu, Cicuttini e Ciaramella, inanella tre scontate sconfitte e chiude comunque positivamente questi campionati.

Under 17 Singolare Femminile – Torneo di consolazione

Federica Prola, nel torneo di consolazione, al primo turno supera con estrema facilità Zhan Xin Xin, ma viene battuta, nel turno successivo, da Tognoli, l’unica top 16 che ha mancato il bersaglio della qualificazione ai campionati italiani. Under 17 Singolare Maschile – Torneo di consolazione Tommaso Sorrentino si cimenta nel torneo di consolazione. Al primo turno supera, in tre set, il pugliese Di Ceglie, ma è poi sconfitto dal siracusano Catania.

Under 13 Doppio Misto

Domenica 28 aprile hanno iniziato gli atleti più piccoli, under 13 ed under 11. Mattia Noureldin, ha disputato la gara di doppio misto con Isabella Jar del TT. Torino. Partiti quali testa di serie numero quattro, vincono le prime due partite, con i veneti Pedersen e D’Angelo e con i sardi Casula e Dessì; raggiunti i quarti, contro i genovesi Lanzafame e Bertolini perdono però in tre set.

Under 11 Singolare Maschile – Criterium di qualificazione

Lorenzo La Porta, alla sua prima esperienza, ha disputato il girone dell’under 11 vincendo peraltro la sua prima partita. Match chiuso contro l’emiliano Vacarciuc ed il ligure Baffigi, il bravo “Lollino” batte in quattro set il friulano Vianelli, qualificandosi per il torneo di consolazione.

Under 13 Singolare Maschile – Campionato italiano

Mattia Noureldin, numero sette del ranking nazionale, è ammesso di diritto alla fase finale del Campionato italiano con i migliori trentadue, senza passare dal “Criterium di qualificazione” Mattia, nel girone, parte bene. Vince la prima partita con il marchigiano Palombini (5/11/-6/4), la seconda, opposto alla seconda testa di serie del proprio girone, il forte veneto Galante in tre set (9/7/6) e anche la terza, un po’ in sofferenza, contro il milanese Vergani (-5/-12/8/3/8). Entrato, quale sesta testa di serie nel tabellone ad eliminazione diretta, viene però subito estromesso dal lombardo Camporeale (9/8/-6/8).

Under 11 Singolare Maschile – Torneo di consolazione

Lorenzo La Porta, nel torneo di consolazione, subisce un’immediata sconfitta, battuto in tre set dal vigevanese Favini.

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it