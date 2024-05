Golf, ecco i vincitori del weekend: a Cavaglià spazio anche alla solidarietà FOTO

Domenica al Gc Cavaglià si è giocato il Memorial Mario Marcianesi by M&A (18 buche Stableford 3 categorie), una delle prove di tabellone del club. La gara fa parte di un circuito di 3 prove by M&A che si svolgeranno nel corso della stagione a Cavaglià con in palio il Challenge finale al/alla 1° netto della graduatoria maschile e femminile (somma dei 3 score). Numerosi come sempre i partecipanti richiamati dalle bottiglie pregiate messe in palio per i migliori. Dopo la premiazione un ricco rinfresco ha concluso la giornata.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Massimo Stesina Cavaglià punti 37, 1° Netto Gianluca Mafrica Valle d'Aosta 38, 2° Netto Giuseppe Gaeta Cavaglià 37, 3° Netto Mauro Ariel Blanc Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Lorenzo Vada Folgaria 44, 2° Netto Franco Panatero Cavaglià 42, 3° Netto Ivo Doati Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Daniela Magni Cavaglià 46, 2° Netto Mauro Santo Fabbri Cavaglià 44, 3° Netto Stefano Olivieri Cavaglià 44. 1° Ladies Elena Chiodini Cavaglià 39. 1° Seniores Giorgio Gandolfi Cavaglià 39. Nearest maschile buca 6: Chester Planta Cavaglià m. 1,25. Nearest femminile buca 10: Ketty Giannantonio Cavaglià m. 2,52.

Sabato è tornato al Gc Cavaglià il Torneo Inner Wheel Santhià e Crescentino (Louisiana a coppie, 18 buche Stableford), evento benefico giunto alla 15esima edizione. La gara ha avuto come ospite d’onore Marcello Beda vice campione del mondo di kayak ed il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma infantile.

I partecipanti sono stati coccolati fin dall’arrivo con pacco gara e una degustazione gratuita alla sosta buvette di metà giornata. Da segnalare la hole in one di Roberto Ferrara al par 3 della buca 12.Premiati. 1° Lordo Simone Bucino/Elena Rossi punti 41. 1° Netto Federico Della Casa/Marco Kessler 44, 2° Netto Jay Silva/Juyi Takahashi 43, 3° Netto Massimo Stesina/Tommaso Stesina 43. 1° coppia mista Giorgio Andrigo/Cristina Ferla 41. 1° Coppia Inner Wheel Maria Chiara Alciato/Renzo Bonfanti 31. 1° Coppia Rotary Fabrizio Ruffino/Maurizio Monteleone.

Saranno tre gli appuntamenti questa settimana al Golf Club Cavaglià. Si inizierà giovedì con la prova del circuito infrasettimanale Golf Sì (18 buche Stableford). Nel weekend spazio alla solidarietà. Si inizierà sabato con l’evento Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus (18 buche Stableford 3 categorie).

Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.itDomenica tornerà la Ci.Ti.Elle Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie). Dopo la premiazione seguirà lotteria benefica a favore dei Cani guida dei Lions con in palio un week end presso il Veridia Resort Torre Chia. A seguire rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.