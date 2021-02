Ottobre 2021 in terra greca, nella zona di Salonicco, per le delegazioni dei comuni di Borriana, Cerrione, Sandigliano, Benna, Verrone e Massazza, dove si terrà un evento di gemellaggio nell'ambito del progetto “YOUnion - Unity in Diversity”.

Il progetto, inserito nel programma “Europa per i Cittadini 2014-2020”, ha come capofila il comune greco di Kilis, è stato approvato dalla Commissione Europea nel mese di gennaio.