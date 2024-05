Obiettivo Sabato a Cavaglià: alla scoperta della Chiesa di San Michele Arcangelo.

Questa volta ci siamo recati a Cavaglià, pensando di avere poche occasioni per scattare e invece, abbiamo subito trovato al centro del paese l’imponente parrocchiale di San Michele Arcangelo: una delle più vaste di tutta la diocesi di Biella, in stile neoclassico. La struttura sorse su progetto dell'architetto Filippo Castelli, in seguito alla demolizione della precedente.

Di notevole valore è l’organo, inaugurato nel 1821, opera dei famosi fratelli Serassi di Bergamo. Girovagando per il paese, nella parte più antica, ci siamo imbattuti in un luogo molto speciale: si tratta della “Piazzetta degli innamorati, dell’amore, della pace”, com’è stata denominata, qui sono state collocate una targa e una panchina per scattarsi una foto-ricordo o un romantico selfie. Poco distante è stata sistemata una cassetta nella quale chiunque, in qualunque momento, può inserire una frase d’amore, una dedica per il proprio innamorato o innamorata. Ogni anno, in occasione di San Valentino, la più bella lettera viene premiata.

Di seguito il link alla galleria completa:

Lo scatto

Immagine è stata scattata con obiettivo grandangolo per riprendere tutto l’interno della chiesa, ripresa dall’alto.

I parametri

Fotocamera Nikon D850, obiettivo 14-24, 1/100 sec. F2,8 ISO 1600

Apertura Zoom 24 mm.