Incanta anche a Biella la Luna piena Dei Fiori

Anche in provincia di Biella, in un momento in cui le nuvole hanno lasciato libero il cielo, la Luna Dei Fiori di ieri giovedì 23 maggio ha incantato.

Nelle foto scattate alle 22,12 da Paolo Rosazza Pela, è stata ripresa nel momento in cui è sorta dal quartiere di Biella Pavignano.

Perché si chiama luna “dei fiori”? Quella di maggio, detta Luna dei Fiori o Luna della Coppia, segna il ritorno della stagione calda e della fertilità. Maggio è il mese dei fiori, dei sapori, dei piaceri e degli amori.