Valdilana, la 5^ di Crocemosso vince “ScuolArte Speciale” 2024

La 5^ della scuola primaria di Vallemosso-Crocemosso (Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo) ha vinto il premio “ScuolArte Speciale” 2024” degli Smart School Games, organizzati da Special Olympics Italia.

“Quest’anno - dicono gli insegnanti - abbiamo partecipato, in modo attivo e propositivo, alle proposte del concorso “ScuolArte Speciale”, riservato alle scuole di ogni ordine e grado che, in tutta Italia, si sono accreditate a Special Olympics Italia per l’anno scolastico in corso. La nostra classe ha scelto di partecipare alla sezione “componimento di gruppo”, creando una poesia inclusiva che ha posto al centro la “diversità” come ricchezza e risorsa che l’unicità di ciascuna dona all’altro”.

Martedì 21 maggio gli insegnanti hanno ricevuto da Special Olympics il premio vinto dalla 5° per il componimento di gruppo 8-13 anni.

Questa la motivazione testuale del ricoscimento: “Gentile dirigente/referente, a nome di Special Olympics Italia desideriamo ringraziare Lei, i docenti e gli studenti che hanno partecipato al concorso ScuolArte Speciale edizione 2024. Il concorso ha visto la partecipazione di numerosi studenti di scuole di ogni ordine e grado. Abbiamo rilevato una elevata sensibilità e scrupolosa attenzione nei lavori che sono arrivati e ciò ci rende particolarmente orgogliosi per aver offerto opportunità di vivere un forte e sincero sentimento di accettazione e di apertura verso la diversità".

I vincitori sono Cassandra, Emily C, Anas, Michele, Emily D, Mattia, Rayan, Marijana, Emyl, Nicolò, Niama, Rafael, Matheus, Salvatore, Giulia, Kristina, Chrystabel, Diego.

I loro insegnanti Maddalena Cusatis, Anna Rita Sartoris, Cristina Cantono, Teodoro Tarazi, Michela Rendina, Damiano Olla, Nadia Ghezzali.