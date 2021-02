Andorno Micca, ecco la Stanza degli Abbracci per rivedere in sicurezza i propri familiari

Emozioni profonde sono state vissute questa mattina, 11 febbraio, nel comune di Andorno Micca. Alla residenza per anziani Casa del Sorriso è stata inaugurata una Stanza degli Abbracci per la felicità di ospiti e familiari che, ora, potranno tornare a stringersi in sicurezza.

Un abbraccio, seppur protetto, è un atto concreto di amore e affetto tra due esseri viventi: trasmette calore, rafforza lo spirito e scaccia ogni sentimento di tristezza e sconforto. “È stato toccante assistere alle prime famiglie che, dopo tanto tempo, hanno avuto modo di vedersi e abbracciarsi fisicamente – commenta il sindaco Davide Crovella – Questa struttura è il frutto della sinergia con la Casa di Riposo. Era il minimo che poteva fare un'amministrazione sempre attenta alle richieste di famiglie e anziani. Il Covid ha fatto soffrire molte persone: speriamo che con questo atto le distanze si possano attenuare. L'unico dispiacere è non averlo realizzato prima”.

La Stanza degli Abbracci è una struttura gonfiabile, posizionata all'interno della residenza ed è dotata di due buchi di accesso, dove i parenti possono infilare le proprie braccia per congiungersi con il proprio familiare ospite, nel rispetto delle normative anti-Covid. Il progetto, realizzato dal Comune con una cifra che si aggira sui 5mila euro, è sicuramente una soluzione che trova il favore delle famiglie.

“È un'opportunità che si aggiunge ad altre iniziative che sono state realizzate tra la prima e la seconda ondata, e mai cessate, per consentire le visite, come le videochiamate o gli incontri a distanza attraverso vetrate o pannelli in plexiglass – sottolinea il direttore della struttura Casa del Sorriso Gianluca Enrico – Ringrazio il Comune che si è fatto carico delle spese, a conferma dell'ampia collaborazione con l'amministrazione di Andorno Micca. Questa struttura è un presidio prezioso che permetterà, dopo mesi, di regalare l'emozione di un contatto tra un parente e l'ospite. Speriamo solo che, con l'arrivo dell'estate, la struttura possa essere montata all'esterno, all'interno del nostro parco”.