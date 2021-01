Valdilana, ecco i contributi per le associazioni che operano nel sociale

Come accade da alcuni anni, il comune di Valdilana ha pubblicato sui propri canali social l'elenco dei contributi alle associazioni che operano nel mondo del sociale. Nello specifico, si tratta di: Associazione Barioglio 4000 euro per attività dell’associazione; Unione italiana ciechi 250 euro contributo per screening nelle scuole; Auser Vallestrona 3000 euro per il progetto “Ripartiamo in sicurezza”; Auser “Il sole” 1500 euro per contributo spese dell’autoveicolo di servizio; Associazione "Il Delfino" 4000 euro per attività svolta durante l’anno; Associazione “Biella Cresce” 1600 euro per itinerari di formazione per gli insegnanti dei plessi di Valdilana; Associazione “Passaggio ad Oriente” 340 euro per rimborso assicurazione soci.

Altri fondi deliberati dal Comune sono rivolti a: Alpini sezione di Trivero 1500 euro per attività di aiuto alla popolazione; Caritas parrocchia San Giuseppe 400 euro contributo a progetto di sostegno a famiglie fragili e per contribuire alle attività di supporto alle persone in difficoltà economiche attraverso i pacchi alimentari che vengono distribuiti mensilmente dalle associazioni; Volontariato Vincenziano Magdalene Delbrel 3000 euro; Caritas presso parrocchia San Giuseppe 3000 euro e Cissabo 10000 euro per progetto a sostegno del pagamento di utenze domestiche e di affitti per i cittadini di Valdilana.