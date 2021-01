Funakoshi 1976: archiviato il 2020 si riparte con grande entusiasmo

2020 addio per sempre! Sembra questo lo slogan più apprezzato da tutti per salutare, o sotterrare, questo annus orribilis, da dimenticare in fretta per salutare il 2021 ricco di speranze e grandi obiettivi. Tutto sommato il 2020 era cominciato davvero bene per il Club FUNAKOSHI 1976, che nei primi due mesi dell’anno, ha portato a casa 24 medaglie nelle 4 gare disputate: TROFEO ESORDIENTI FIJLKAM, Interregionale Trofeo Lombardia, 2° Trofeo Città di Borgosesia e Fasi Regionali di Qualificazione Juniores. In queste gare sono saliti sul gradino più alto del podio: Brian Roma, Davide Nuccio, Carlo Gozzi (doppio oro), Diego Fiori, Manuel Crepaldi, Luca Riello.

Hanno conquistato l’argento: Luca Zaramella (3 volte secondo), Federico Negrone, Ya Hsuan Pietropoli, Francesco Salussolia, Davide Nuccio. Al terzo posto: Stefano Sasso, Diego Fiori (2 volte bronzo), Carlo Gozzi, Ya Hsuan Pietropoli, Francesco Salussolia, Christian Spilinga (2 volte bronzo), Camilla Feltrin (2 volte bronzo). Nel 2° TROFEO CITTA’ DI BORGOSESIA, il sodalizio diretto dal Maestro Damiano Rovatti ha ottenuto il 1° posto di società. Sempre nei primi due mesi dell’anno i tecnici Funakoshi 1976: Irene Massarenti, Diego Rovatti e Raffaella Dragotta, hanno concluso con successo il progetto scolastico della Fondazione CRB “Muse ad Olimpia”.

A marzo arriva il primo blocco delle attività sportive e dopo un brevissimo periodo di pausa “riflessiva”, atleti, tecnici e dirigenti si sono organizzati, con non poca creatività, per continuare a praticare e allenarsi “insieme ma a casa”. E, prima aderendo al progetto CONI “Distanti ma uniti”, poi con i video corsi sul canale You tube e con le dirette social e piattaforma online, si sono ritrovati a disputare il 1° Trofeo Funakoshi Virtuale che ha incoronato i Campioni assoluti della nuova specialità: Davide Nuccio per gli Agonisti e Lorenzo Mondadori per i Pre-agonisti.

Nel mese di giugno si sono svolti gli esami per il passaggio di grado, sempre online e, prima della pausa estiva, è stato possibile svolgere all’aperto la cerimonia di consegna delle nuove cinture e la premiazione del Trofeo avvenuta con la serie di medaglie storiche del club (dal 1976 al 2015). Da ottobre ha preso il via il Progetto, realizzato con il contributo della Fondazione CRB: “e-Karate: a casa ma insieme”, aperto a tutti e fruibile da casa in forma libera, per imparare o per approfondire le conoscenze della nobile arte nipponica con l’aiuto dei Maestri “Funakoshi 1976”.

Numerose le adesioni al progetto sia delle fasce giovanili che di quelle Master. L’anno si è concluso con la preparazione ai test nazionali della CNAG (Commissione Nazionale Attività Giovanile) FIJLKAM per la classe 2008, a cui hanno partecipato Diego Fiori, Giovanni Garrione, Ya Hsuan Pietropoli, Christian Spilinga; e il Trofeo di Natale che ha incoronato “Campioni Funakoshi” tra i bambini: Gioele Ludovico Acquadro, Tommaso Falla Caravino e Aurora Mondadori, mentre nelle diverse categorie Agonistiche si sono affermati: Carlo Gozzi, Stefano Sasso, Christian Spilinga, Luca Zaramella e Adele Diana.

E adesso... ben arrivato 2021! La voglia di tornare a gareggiare sui tatami veri è davvero tanta. Nella foto l’albero di Natale realizzato dal Team Funakoshi 1976 impegnato nella preparazione delle prossime gare Nazionali.