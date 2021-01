Festa di Natale con premiazioni per la Rhythmic School

Nonostante l’attuale lockdown “a colori”, la Rhythmic School non ha rinunciato alla tradizionale Festa di Natale. In ottemperanza a tutte le vigenti normative, senza pubblico ed in versione contenuta rispetto alla norma, nei giorni precedenti il Natale presso il palasport di Candelo, la Scuola di Ginnastica Ritmica cara al presidente Carlo Vineis ha fatto vivere alle proprie atlete agoniste una pillola di “normalità”, in questo anno “particolare” dove tutto è diventato incerto ed insicuro.

Il saggio di Natale (come la Festa di fine corsi), rappresentano da sempre punti fermi delle stagioni sportive delle associazioni che si occupano di Ginnastica. Eventi che vedono alternarsi in pedana ginnaste agoniste e atlete dei corsi di avvicinamento alla Ritmica. Quest’anno, a causa delle restrizioni che impediscono alle atlete al di sotto degli otto anni ed alle non agoniste di poter essere presenti in palestra, le esibizioni sono state effettuate esclusivamente dalle ginnaste che hanno l’autorizzazione a partecipare agli allenamenti. Per le numerose corsiste, in modo particolare le più piccine, a cui è attualmente impedita la partecipazione in presenza, la Rhythmic School ha già elaborato un’idea sorprendente, a loro riservata, che sarà messa in pratica al rientro in palestra, che auspichiamo a breve.

La kermesse è stata pertanto più contenuta in termini di tempo ma non nel suo significato più profondo che è quello di riunire tutti i vari gruppi della Scuola, delle varie età e capacità, e di dimostrare alle famiglie la crescita formativa e tecnica che le atlete hanno ottenuto negli ultimi mesi, ma non solo. Infatti il momento è stato propizio per premiare tutte le ginnaste della Rhythmic School ed in modo particolare le atlete che si sono laureate campionesse d’Italia 2020. Successi ottenuti durante le finali nazionali dei campionati di ginnastica Ritmica disputati a Rimini dal 4 al 8 dicembre ed organizzati dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Le RSgirls che hanno conquistato il titolo di campionesse d’Italia 2020, nelle rispettive categorie e specialità di appartenenza, sono: Ginevra Bravaccino, Emma Bragante, Elena Pavanetto, Giulia Sapino, Giulia Bocci, Beatrice Antorra, Nadia Dipalma, Alessia Botto Steglia, Giada Mello Grand, Giada Vitale e Gaia Ramella Pezza. Con loro sono state premiate: Virginia Dao Bulfoni, Iris Marchesi, Ilaria Giabardo, Esther Sales Neto, Angelica Garizio, Ilaria Castello, Maria Giulia Sales Neto, Matilde Linty, Alice Cola, Martina Brocchi, Ginevra Lanza, Ginevra Segatto e Ginevra Viana tutte facenti parte della squadra agonistica e che hanno ottenuto significativi risultati in occasione delle gare disputate nel 2020. Non potendo avere pubblico sugli spalti, per le note limitazioni, la Rhythmic School grazie al prezioso supporto di alcuni genitori, ha effettuato un video, visibile sul sito www.rhythmicschool.com in cui è data la possibilità a tutti di ammirare le varie esibizioni delle atlete.

Durante l’evento, è stato premiato anche lo staff tecnico della Scuola di ritmica d’eccellenza, a cui va il merito di aver preparato in modo estremamente performante le ginnaste, composto da: Arianna Prete, Lena Chursina, Margherita Chiorino, Rebecca Di Siena, Arianna Larice, Camilla Pavan e Giulia Peritore dirette con grande professionalità da Tatiana Shpilevaya.