Ucid Biella, la vita di Giuseppe Pella in videconferenza

L’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Biella ha deciso di organizzare un incontro via web incentrato sulla figura di Giuseppe Pella, dal titolo “Giuseppe Pella: perché riparlarne?”. La videoconferenza si terrà martedì 10 novembre alle ore 21 e sarà presentata dal commercialista Gabriele Mello e dall’avvocato Gianluca Susta.

Link per partecipare all’evento:

Via Web su Google Meet: https://meet.google.com/vzi-vgya-vbz

Via Telefono: +39 02 3041 9944 - PIN: ??492 313 193#

Per maggiori informazioni: Tel. 011 8122083