Anche l'Auser Cossato alla commemorazione della battaglia di Curino Santa Maria

Nei giorni scorsi una rappresentanza di Auser Cossato ha partecipato, con tante altre persone, alla commemorazione della battaglia di Curino Santa Maria, dove l' 8 maggio 1944 vennero uccisi 9 partigiani combattenti e 3 civili.

“Si salvarono 3 partigiani, fra i quali il Comandante Francesco Moranino 'Gemisto' che, nonostante le 8 pallottole ricevute e ferito in modo grave, riuscì a mettersi in salvo – commenta il presidente Marco Abate - Era presente uno degli ultimi partigiani combattenti in vita, Carlo Marchina 'Carlin', nome di battaglia 'Rolle', classe 1927. Grazie a Teodoro Rizzi per la bellissima e coinvolgente ricostruzione storica e all'ANPI per aiutarci a non perdere la Memoria. Un ringraziamento doveroso a coloro che si sono sacrificati per la libertà”.