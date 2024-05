Oropa in musica: gli incontri corali per il mese mariano - Foto di repertorio.

Per celebrare il mese mariano, il Santuario ospita una ricca rassegna corale: saranno cinque i cori protagonisti che nel mese di maggio animeranno le funzioni liturgiche nella Basilica Antica con un repertorio di musica sacra.

Ad aprire la rassegna sarà il Coro di Betlemme di Chivasso che domenica 12 maggio animerà la S. Messa delle ore 16.30.

Per la solennità della Pentecoste, domenica 19 maggio il Santuario ospiterà la Corale Sant'Egidio di Bologna, un ensemble di 23 cantori diretto dal Maestro Filippo Cevenini. Il coro a quattro voci, rinomato per la sua interpretazione del repertorio sacro, animerà la S. Messa delle ore 10.30: ad aprire il repertorio di musica sacra sarà “Discendi Santo Spirito” di A. Schweitzer in occasione della solennità di Pentecoste. Nella stessa giornata, animerà la S. Messa delle ore 16.30 Candelo in coro, diretto da Stefania Vola.

Sabato 25 maggio, durante la S. Messa delle ore 10.30, il Santuario accoglierà la Corale della Parrocchia di San Giuliano di Gozzano (NO), mentre per la festa della Santissima Trinità, domenica 26 maggio, la S. Messa delle ore 16.30 sarà animata dal Coro Polifonico San Giovanni Battista di Orbassano diretto da Matteo Gentile, che chiuderà questo ciclo di concerti corali tra tradizione e spiritualità.

Candelo in coro e il Coro Polifonico San Giovanni Battista di Orbassano canteranno a Oropa nell’ambito del progetto “Iter Vocis” organizzato dall’Associazione di Cori Piemontesi per mettere in contatto in maniera sempre più stabile le realtà corali della regione.