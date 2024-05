A Mongrando si ricorda Rinaldo Antonino, la guardia giurata uccisa il 15 maggio 1981

Il 4 maggio del 2007 la Repubblica Italiana ha riconosciuto il 9 maggio, anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, quale giorno dedicato alla memoria di tutte le vittime del terrorismo, interno ed internazionale e delle stragi di tale matrice.

In occasione di tale giornata, sabato 11 maggio, alle 10.30, davanti alla filiale della Banca Sella di Mongrando, in via Roma 12, si terrà la commemorazione in memoria della guardia giurata Rinaldo Antonino che perse la vita sotto i colpi di un commando di terroristi il 15 maggio del 1981.

Alla commemorazione interverranno l'amministrazione comunale, la vedova Adriana, la figlia Mara, una rappresentanza di Banca Sella e le più alte cariche militari e istituzionali.