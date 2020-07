Con EGB sempre più in alto: due percorsi per ammirare la catena del Rosa

Il team di EverGreenBike è rinomato per la sua bravura e disponibilità nel condurre gli appassionati della bicicletta in alta montagna. Questa domenica, il 5 luglio, le guide hanno portato i loro gruppi sino al rifugio Magià, situato nella valle di Saint-Barthélemy in Valle d’Aosta, a ben 2007 metri di altitudine. Per raggiungere questa altezza è necessario intraprendere uno fra due percorsi, divisi dalla bravura necessaria ad affrontarli.

Il primo è diretto a tutti i bikers mentre il secondo richiede un certo grado di esperienza siccome, valicandolo, si potranno raggiungere i 2700 metri di altitudine per poter osservare la splendida catena del monte Rosa. Dopo un attimo passato ad osservare il fantastico panorama, sarà necessario affrontare una discesa tecnica che conduce ad un altro dislivello single track per poter finalmente raggiungere il rifugio.

Domenica 12 luglio, il team EGB organizza un altro appuntamento da non perdere: tutti verso Cogne per raggiungere il rifugio Sogno di Berdzè!

Per maggiori informazioni: https://www.egb-evergreenbike.com/team-guide/