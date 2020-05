Ripartenza allenamenti alla Boxing Club Biella. Lamagna riabbraccia i guantoni

Boxing club Biella ha, già da una settimana, ripreso gli allenamenti purtroppo in maniera individuale, in base al decreto emanato. Stiamo parlando soprattutto dell’atleta Giulia Lamagna dichiarata a tutti gli effetti “atleta di interesse Nazionale”. Così, rispettando il protocollo e tutte le norme igienico sanitarie compreso il distanziamento, il Maestro Roberto Scaglione coadiuvato dal preparatore atletico Marco Pivotto, hanno riaccesola macchina ed iniziato a scaldare i motori lavorando principalmente nella preparazione fisica con dei cenni tecnici, senza la possibilità del contatto.

Un brutto periodo per tutti così come per gli sportivi che ancora oggi non sanno che pesci prendere visto la mentalità proiettata a non mollare mai. Tanto più gli obiettivi sono ambiziosi tanto più la mancanza di attività crea un vero trauma negli atleti. Alla Boxing club Biella è presente una giovane di rilevanza Nazionale ed internazionale dal nome di Giulia Lamagna che da 5 anni è nel giro della Nazionale, fregiandosi di aver girato mezzo mondo portando a casa risultati. Ricordiamo tra gli altri che è stata ad passo dall’impresa delle qualificazioni olimpiche, oggi rinviate al prossimo anno.

Giulia ha potuto tornare così ad allenarsi se pur contanti deficit, primo tra tutti quello di non poter fare “sparring”, la simulazione di un combattimento atta ad allenare la percezione visiva e controllare la qualità tecnica e tattica. Altri impedimenti sono quelli di non poter lavorare, in maniera ravvicinata, con le tecniche sui colpitori ma il suo maestro è riuscito ad ovviare a queste problematiche, lavorando sulla preparazione atletica e tecnica sul sacco, aiutandosi anche con l’intervento della nuova entrata Marco Pivotto un perfezionista che saprà dare a tutto il team grossi benefici.