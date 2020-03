Candelo, alla Casa per l’Autismo il progetto PC-clami

PC-clami è un progetto dell'organizzazione di volontariato BiLUG, gruppo biellese di utenti Linux, che si propone di dare una seconda vita a computer diventati obsoleti.

BiLUG ha utilizzato il sistema operativo e il software libero distribuiti gratuitamente nel pacchetto So.Di.Linux, un progetto dell'Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR, che ora vive con la collaborazione del CTS Verona, ma che, alla sua nascita parecchi anni fa, vide la collaborazione anche del CTS Biella (Centro Territoriale di Supporto – Nuove tecnologie e disabilità).

Questo progetto si è sviluppato con la collaborazione con Cordar che, in occasione del rinnovo delle sue attrezzature informatiche, ha dismesso e donato al BiLug alcuni computer e monitor adatti al riciclo per le loro caratteristiche. Come fatto nel recente passato, anche il Comune di Cossato, alcuni privati e InCo SpA gruppo Ermenegildo Zegna.

A febbraio alla Casa per l’Autismo di Candelo, alla presenza di una famiglia dell’associazione dei genitori dei soggetti autistici (Angsa) con la loro presidente Daniela, di BiLUG, e di un'operatrice che quotidianamente si occupa dei frequentatori della casa, un ragazzino ha ricevuto un computer che lo aiuterà a studiare ed a coltivare le sue passioni "E’ stata una piccola cerimonia per la consegna di questo sussidio tecnologico. - dichiara Angsa - Il nostro ragazzo che si scatta una fotografia è come quando si incastra l’ultima tessera di un puzzle".

La Casa per l’Autismo, inaugurata nel 2013 in una bella costruzione di proprietà della Cooperativa Domus Laetitiae, è frutto anche di un lascito, e della ristrutturazione che ne ha definito, con la collaborazione di Angsa nella fase di progettazione, i nuovi spazi adatti alle attività di sostegno e di socializzazione dei ragazzi che presentano una sindrome autistica. "Quello che conta, oltre a tutto questo, - aggiunge Angsa - è che quel puzzle di cui abbiamo parlato non ha cornice e confini e altre tessere si potranno aggiungere in futuro".

Per informazioni su Angsa si può consultare il sito https://www.angsa-biella.org/la-nostra-storia/