Applausi per Rally & Co, sugli scudi il duo Gazzetta-Cortese FOTO

Alberto Gazzetta e Denis Cortese, portacolori della scuderia Rally & Co, hanno coronato il sogno di una vita. Al volante della loro Ford Fiesta Proto hanno infatti vinto il campionato italiano velocità fuoristrada al termine dell'ultima gara di un campionato combattutissimo in quel di Palagano per il terzo Trofeo Automobile C lub di Modena. Con la seconda posizione assoluta nella gara modenese hanno infatti raccolto i punti necessari per sopravanzare Lagrotteria leader fino alla gara precedente a bordo della loro range Rover.

Risultato di assoluto rilievo il terzo posto assoluto per il duo composto da Andrea Pizzato e Paolo Gazzetta al debutto sulla non facile Suzuki Grand Vitara 2.0 classe B1 fantastici scudieri dei neo campioni italiani che avranno modo di festeggiare con tutto il team Gazzetta 4x4 giunto ormai alla terza generazione con Vanni Alberto e Paolo e da sempre legati a doppio filo con il mondo del fuoristrada italiano. Un altro titolo da mettere in bacheca per la scuderia Rally & Co impegnata su vari fronti dell'automobilismo ma si sa.... l'appetito vien mangiando!