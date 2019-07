In occasione dell'inizio della stagione della Rete Ecomuseale AMI (Anfiteatro Morenico d'Ivrea), previsto per sabato 6 luglio, la Casa della Resistenza di Sala Biellese sarà aperta al pubblico il sabato dalle 15 alle 18, e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Questi nuovi orari saranno in vigore fino a domenica 20 ottobre.

Per informazioni sono attivi i numeri 3409687191-0152551118; la mail museoresistenzasala@gmail.com; il sito internet www.ecomuseoami.it .