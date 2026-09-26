Puliamo il Mondo 2026, a Tollegno l’iniziativa è un successo

Una bella partecipazione e, soprattutto, una comunità riunita attorno a un gesto concreto di attenzione verso il proprio territorio. Si è svolta con successo a Tollegno l’edizione 2026 di “Puliamo il Mondo”, la storica iniziativa nazionale promossa da Legambiente, alla quale il Comune ha nuovamente aderito dopo la positiva esperienza dello scorso anno.

Il pomeriggio ha visto la partecipazione di amministratori comunali, del parroco, di insegnanti, famiglie, bambini e ragazzi, che insieme hanno percorso le vie del paese raccogliendo i rifiuti abbandonati e contribuendo concretamente alla cura degli spazi comuni.

Particolarmente significativo anche il luogo scelto per la partenza: Piazza San Germano, davanti alla chiesa parrocchiale, da dove il gruppo si è mosso per la passeggiata ecologica. Una partecipazione trasversale, tra generazioni e diverse realtà della comunità tollegnese, che ha dato alla giornata un significato che è andato ben oltre la semplice raccolta dei rifiuti.

«Il risultato più bello non è soltanto vedere più puliti gli spazi che abbiamo attraversato, ma vedere tante persone diverse scegliere di dedicare insieme qualche ora al proprio paese – sottolinea il vicesindaco Andrea Mantovani –. La presenza di tanti ragazzi e delle loro famiglie, degli insegnanti, del parroco e degli amministratori dimostra che la cura dell’ambiente può diventare anche un importante momento di educazione civica e di comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita della giornata».

“Puliamo il Mondo” vuole infatti ricordare che il rispetto dell’ambiente parte innanzitutto dai piccoli comportamenti quotidiani: non abbandonare rifiuti, mantenere puliti gli spazi pubblici e considerare strade, piazze e aree verdi come un patrimonio che appartiene a tutti.

L’iniziativa si è conclusa con un momento conviviale presso Spazio 0-100, che anche quest’anno ha collaborato alla realizzazione della manifestazione.

Il comune di Tollegno ringrazia Legambiente, Spazio 0-100 e tutti i partecipanti per aver contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Una giornata di volontariato, ma anche un'occasione per ribadire un messaggio semplice: un paese più curato nasce dalla collaborazione e dalla responsabilità di ciascuno.