Biella corre per la solidarietà, al via la Stracada 2026 FOTO e VIDEO

Ancora una volta il Biellese si dimostra campione di solidarietà. Circa 500 runners (di tutte le età) si sono dati appuntamento nella prima serata di oggi, 26 settembre, per l’edizione 2026 della Stracada, promossa dal Rotaract Club Biella (che quest’anno celebra il proprio 50° anniversario) insieme alla collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974.
La manifestazione sportiva, giunta alla 47ª edizione, è una marcia-camminata ludico-motoria non competitiva, a passo libero, di 10 chilometri lungo le vie cittadine, con partenza in corso 53° Fanteria, a pochi passi dallo stadio Pozzo. Presenti al via anche le istituzioni cittadine, come l’assessore agli Eventi Edoardo Maiolatesi e il consigliere comunale Mario De Nile, assieme al presidente del Rotaract Club Biella Paolo Maria Candela.
Oltre all’attività sportiva, grande spazio è stato riservato alla beneficenza: il ricavato, infatti, sarà devoluto a SciAbile, associazione biellese che accompagna sulla neve persone con disabilità. I fondi contribuiranno alla sostituzione del dual ski, uno strumento che consente di far sciare chi non può praticare questa attività in posizione eretta. La giornata si concluderà con una spaghettata, seguita poi dalle premiazioni finali.