Zumaglia, il Gruppo Alpini celebra 90 anni: domenica la cerimonia

Il Gruppo Alpini di Zumaglia festeggia il novantesimo anniversario domenica 27 settembre. La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune.
Il programma prenderà il via alle 10 con l’alzabandiera presso la sede degli Alpini, in via Rimembranze, sulla strada del cimitero. Seguiranno l’intitolazione della sede con una targa e la sfilata verso il monumento ai caduti, dove saranno resi gli onori.
Alle 11.30 si terrà la messa cantata. La giornata proseguirà alle 13 con un rinfresco nella sede degli Alpini. Interverranno la Fanfara Alpina di Pralungo e il coro Cento voci