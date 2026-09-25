Musei in rete tra Biella e Ronco: alla scoperta della storia della terracotta

Come annunciato lo scorso maggio, il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, ha rinnovato anche per il 2026 il ciclo di visite guidate gratuite “Musei in rete”, un’iniziativa nata per creare un dialogo tra il patrimonio storico, archeologico e artistico custodito nelle collezioni del Museo e il territorio biellese, valorizzando al contempo i siti che aderiscono alla Rete Museale.

Domenica 4 ottobre si terrà il secondo appuntamento del ciclo. Dopo il ferro, protagonista dello scorso incontro, questa volta sarà la terracotta il filo conduttore della visita, raccontata attraverso le sue molteplici tecniche di lavorazione e le sue espressioni nella cultura materiale e artistica.

L’appuntamento è alle ore 14.30 al Museo del Territorio Biellese, dove alcuni significativi reperti legati alla storia della lavorazione dell’argilla accompagneranno l’intervento della conservatrice Angela Deodato in un viaggio nel tempo: dalla preistoria al mondo greco e celtico, fino all’età medievale.

Tecniche di lavorazione, forme e raffigurazioni artistiche presenti su particolari manufatti in terracotta permetteranno di avvicinarsi alle culture, agli stili di vita e ai saperi delle popolazioni che, nel corso dei secoli, hanno utilizzato e trasformato l’argilla, tramandando conoscenze e abilità artigianali. Il racconto sarà arricchito da letture a tema, che accompagneranno i partecipanti anche durante il trasferimento in pulmino, messo a disposizione gratuitamente, verso Ronco Biellese.

Qui la visita proseguirà all’Ecomuseo della Terracotta, alla scoperta della tradizione locale e delle affascinanti “Bielline”, testimonianza di un sapere artigianale profondamente legato alla storia e all’identità del territorio. Sarà inoltre possibile visitare le mostre organizzate nell’ambito della “Sagra del pailet”.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Sara Gentile dichiara: “Musei in rete rappresenta un modo concreto e coinvolgente per mettere in dialogo il patrimonio custodito nel Museo del Territorio con i luoghi nei quali la storia e i saperi del Biellese hanno preso forma. Questo secondo appuntamento ci accompagna alla scoperta della terracotta, una materia antica e profondamente legata alla vita quotidiana dell’uomo, capace di raccontare civiltà, tecniche, creatività e tradizioni. Il percorso da Biella a Ronco Biellese consente così di unire reperti e territorio, conoscenza e racconto, offrendo ai partecipanti l’opportunità di riscoprire, attraverso uno sguardo nuovo, un patrimonio che appartiene a tutti noi. Nei prossimi mesi ci impegneremo per proseguire questo percorso di visite che, già dal primo appuntamento, ha riscosso grande partecipazione, confermando ancora una volta la forte richiesta di attività culturali.”

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La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di venerdì 2 ottobre 2026.

Info e prenotazioni: Tel. 015 3507400 - Email: museo@comune.biella.it



