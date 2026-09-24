Scontro auto e moto a Candelo

Incidente stradale tra un’auto e una moto a Candelo. Il fatto è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, 24 settembre, in prossimità del passaggio a livello di via per Sandigliano. Entrambi i conducenti sono stati assistiti dal personale sanitario del 118. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.