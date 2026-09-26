Gli anni ’80 protagonisti sul palco: applausi a Chiavazza per lo spettacolo del Teatro dello Zircone FOTO

Applausi, apprezzamenti e grande curiosità nella serata di ieri, 25 settembre, per la prima dello spettacolo realizzato dalla compagnia del Teatro dello Zircone, scritto e diretto da Massimiliano Gaggino, dal titolo “Quegli anni ’80”. L’evento, andato in scena al teatro parrocchiale di Chiavazza, ha visto la partecipazione di un nutrito pubblico, giunto

per ripercorrere e rivivere un decennio che ancora oggi viene ricordato per la sua particolarità tra musiche, costumi, tecnologia, film, tv, cronaca e tanto altro grazie ad una band creata per l’occasione dove “vecchi” protagonisti di quegli anni Ottanta suonano e cantano accanto a ragazzi della generazione Alfa. Uno show che ha strappato molti sorrisi e dato vita a diverse riflessioni grazie alla performance dei 9 attori, 7 musicisti, 8 ballerini e 9 tecnici che si sono calati nelle emozioni di quel tempo. Lo spettacolo avrà delle repliche, già a partire da stasera, e il prossimo 2/3 ottobre.