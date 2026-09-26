Salussola, contributi per libri e materiale scolastico: domande entro il 15 ottobre

Il Comune di Salussola conferma anche per l’anno scolastico 2026/2027 il proprio sostegno alle famiglie attraverso un contributo straordinario destinato alle spese per libri di testo e materiale didattico.
Il beneficio riguarda gli alunni iscritti, al primo giorno di scuola, alla classe prima della Scuola Primaria e alle classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di primo grado.
Sono previsti contributi di 100 euro per gli alunni iscritti alla classe prima della Scuola Primaria e di 250 euro per quelli iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado.
Per la prima volta, in via straordinaria, il Comune ha previsto inoltre un contributo di 100 euro anche per gli alunni iscritti alla classe seconda e alla classe terza della Scuola Secondaria di primo grado.
Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 15 ottobre 2026, termine ultimo per accedere al beneficio. La richiesta dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio Segreteria del Comune di Salussola oppure inviata via email agli indirizzi elettor.salussola@ptb.provincia.biella.it o salussola@pec.ptbiellese.it, quest’ultimo esclusivamente da indirizzi PEC.
La domanda dovrà essere corredata da tutte le informazioni necessarie previste, pena la decadenza dal beneficio.