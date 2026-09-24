Boxe, a Mongrando i campionati italiani under 15 fase regionale FOTO

Sabato 26 settembre e domenica 27 al Polivalente di Mongrando, si svolgeranno grazie all’interessamento del sindaco e della giunta comunale che hanno concesso il patrocinio alla manifestazione, i campionati italiani under 15 di boxe, fase regionale, organizzati dalla società biellese, Pugilistica Biella Boxe.

Parteciperanno giovani atleti di tutto il Piemonte. Sabato - con inizio alle 17 per i fuori torneo e alle 18 per i match del torneo - si svolgeranno le semifinali mentre domenica, con gli stessi orari, saliranno sul ring i finalisti che si contenderanno il posto per partecipare ai campionati italiani di categoria.

Due biellesi under 15 della Pugilistica sono già in finale. Si tratta di Youssef Moujjane e di Edoardo Constantin Neagoe, entrambi allenati dal maestro Vincenzo Frascella e dal tecnico Andrea Mastrolorito. Oltre agli incontri di campionato, si svolgeranno dei match fuori torneo che vedranno incrociare i guantoni i campioni della Pugilistica Biella Boxe della presidente Catia Cianni, che quest’anno festeggia il 16° anno di attività. La campionessa italiana Elite 2025, Valeria Mercando, incontrerà Elena Tombini della Boxe Fitness Barge in un match che si preannuncia molto combattuto. Il detentore della cintura piemontese dei 75 chili, Leonardo Bergo, incontrerà invece, in un match che si preannuncia al calor bianco, l’atleta Ahamed Talbi della Boxe Grugliasco.

Atteso anche l’incontro tra il bravo Francesco Bianco - che è riuscito a vincere gli ultimi cinque match consecutivi contro avversari più quotati - e il campione piemontese Achille Iannone della Boxe Fitness Barge. Un'altra promessa della società di casa guidata dal maestro Vincenzo Frascella, è il giovane peso welter Taha Alijate, che se la vedrà con Lorenzo Comito della Underdog Boxing Club di Novara. E' tesserata invece per la Boxe Grugliasco del maestro Antonio Pasqualino, la brava under 19 Melita Rivera che incontrerà Matilde Bertolone, già campionessa italiana e nel giro della Nazionale, indicata nel 2026 al primo posto del ranking nazionale under 17 nella categoria 48 chili.

Ultimo match in programma fuori torneo, under 17 categoria 60 chili, è quello tra il coriaceo Marco Scarfato della Pugilistica Biella Boxe - campione regionale di categoria - e Daniel Denaro della Boxe Canavesana del maestro Alessio Furlan.

Si attende ancora il nome dell’avversario dell’altro under 17, Mohammed Moujjane, categoria 63 chili, che lo scorso fine settimana ha conquistato un meritato successo sul ring di Cuorgné proprio su Daniel Denaro, giovane pugile molto quotato.



