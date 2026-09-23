Enduro e mountain bike, ottimi risultati per il Racing Team Riverosse FOTO

Domenica 20 settembre ha portato soddisfazioni e risultati importanti al Racing Team Riverosse, impegnato contemporaneamente in due competizioni piemontesi.

Una parte degli atleti ha raggiunto Rocca Canavese per la terza tappa del Piemonte Enduro Kids. La prova ha impegnato i giovani partecipanti su un percorso vario e tecnico, articolato in tre prove speciali. Anche le temperature elevate hanno inciso sull’andamento della competizione, richiedendo concentrazione e resistenza fino al termine.

Il tracciato alternava cambi di ritmo, radici, pendenze accentuate e passaggi tecnici. La scelta delle traiettorie, il controllo della bicicletta e la capacità di interpretare rapidamente il terreno si sono rivelati determinanti.

I ragazzi del Racing Team Riverosse si sono distinti per velocità, sicurezza nella guida e capacità di adattamento alle diverse caratteristiche del percorso.

I risultati acquistano ulteriore valore considerando che molti degli avversari praticano l’enduro come disciplina principale, mentre per gli atleti Riverosse si tratta di una specialità diversa da quelle affrontate abitualmente nel corso della stagione.

Nella categoria G5 maschile, Andrea Comazzo ha conquistato il quarto posto, Leonardo Mattiazzo l’ottavo, Leonardo Zumella il decimo e Leonardo Dalla Vecchia il tredicesimo. Tra i G6 maschili, Matteo Masieri si è classificato terzo e Ludovico Milesi quinto, mentre nella categoria G6 femminile Amelia Toniolo ha chiuso al quinto posto. Nella categoria PG ha gareggiato Lorenzo Mersi.

A completare il bilancio della giornata è arrivato il primo posto del Racing Team Riverosse nella classifica a squadre, risultato che premia sia le prestazioni individuali sia il lavoro di preparazione svolto durante la stagione.

Nello stesso giorno, a Rossana, in provincia di Cuneo, i due G4 Tommaso Mersi e Pietro Vercelloni hanno partecipato alla penultima prova della Challenge Piemonte di mountain bike.

La gara si è svolta su un tracciato spettacolare e impegnativo, utilizzato anche per competizioni di enduro. Paraboliche, tronchi da superare, salti, passaggi tecnici e pendenze rilevanti hanno richiesto buone capacità di guida.

Tommaso e Pietro hanno affrontato la prova con determinazione e sicurezza, ottenendo due piazzamenti di rilievo: Tommaso Mersi ha conquistato il primo posto, mentre Pietro Vercelloni si è classificato quarto.

Le due competizioni, differenti per caratteristiche e disputate in località diverse, hanno confermato la capacità dei giovani atleti del Racing Team Riverosse di confrontarsi con percorsi e discipline differenti.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 27 settembre a Caulera, dove si disputerà l’ultima prova della Challenge Piemonte di mountain bike, tappa conclusiva della stagione.