Cossato, il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta in visita alla Compagnia Carabinieri

Nella giornata di ieri, 23 settembre, il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo” di Milano, ha svolto una visita istituzionale presso la Compagnia Carabinieri di Cossato, a testimonianza della costante vicinanza del Comando al personale operante sul territorio piemontese.

L’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella, Tenente Colonnello Marco Spaziani, e dal Comandante della Compagnia di Cossato, Capitano Matteo Ettore Grasso.

Nel corso della visita, il Generale Galletta ha incontrato le donne e gli uomini dell’Arma in servizio nei vari presidi della Compagnia. L’incontro ha rappresentato un momento di diretto ascolto e di confronto con il personale, consentendo al Comandante di condividere le esperienze professionali dei propri militari impegnati quotidianamente sul campo.

Nel tracciare le linee di indirizzo, il Comandante Interregionale ha ribadito l'essenza dell'Arma quale presidio di prossimità, evidenziando come la capacità di ascolto verso la popolazione e il capillare controllo del territorio costituiscano la sostanza della funzione rassicurante svolta dai Carabinieri a tutela della comunità.

A conclusione dell’incontro, il Generale Galletta ha espresso il proprio plauso per la dedizione e la professionalità dimostrate dai militari della Compagnia di Cossato, formulando a tutto il personale operante nel territorio biellese gli auguri di buon lavoro.

Il Generale Galletta, alla guida del Comando Interregionale “Pastrengo” dal 1° giugno 2024, ha alle proprie dipendenze i Comandi delle Legioni Carabinieri "Lombardia", "Liguria" e "Piemonte e Valle d'Aosta".