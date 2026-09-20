Mercato di Biella, il Pd interroga sui parcheggi: “Quanti saranno in centro?”

Mercato di Biella, il Pd torna a interrogare l'amministrazione comunale sul tema dei parcheggi. I consiglieri Paolo Rizzo, Fulvia Zago, Greta Cogotti, Andrea Basso e Paolo Furia hanno presentato un'interrogazione in vista della discussione in Consiglio comunale, chiedendo chiarimenti sia sul numero di posti auto disponibili attorno a piazza Falcone sia su quelli che potranno essere garantiti nell'area individuata per il mercato in centro.

Nell'interrogazione viene ricordato come, dopo l'annuncio del sindaco sul possibile trasferimento del mercato di piazza Falcone, "si è sviluppato un grande movimento contrario a questa scelta". Secondo i consiglieri, tra le posizioni contrarie ci sarebbero quelle dei presidenti dei quartieri, dei commercianti ambulanti e di numerosi cittadini.

Uno degli aspetti considerati centrali dal Pd è proprio quello dei parcheggi. "Il maggiore degli argomenti mossi dal movimento contrario allo spostamento è che in centro non ci sono i parcheggi che vi sono intorno a piazza Falcone", si legge nel documento. I consiglieri ricordano quindi la risposta fornita dal sindaco alla precedente interrogazione di giugno, quando erano stati indicati 544 parcheggi intorno a piazza Falcone, con l'amministrazione impegnata a individuare un numero analogo di posti nell'area dei Giardini Zumaglini.

Il gruppo consiliare sostiene però di aver effettuato un proprio conteggio dei posti auto disponibili e utilizzati il sabato mattina, considerando un'area di circa 300 metri attorno a piazza Falcone. Il risultato indicato nell'interrogazione è di 1.301 posti auto, oltre a 22 posti per motocicli. "Noi abbiamo contato i parcheggi attualmente disponibili e utilizzati il sabato mattina intorno all'area (300 m. da ogni lato) di piazza Falcone", spiegano i consiglieri, elencando poi le diverse vie e aree prese in considerazione. Nel conteggio figurano, tra gli altri, i parcheggi di corso 53° Fanteria, piazza Falcone, dell'area dello stadio, di via Valle d'Aosta, via Liguria, via Torrione, oltre al parcheggio di via Torrione, al parcheggio Bennet e ai posti di via Piemonte e via Trivero. Il Pd sottolinea inoltre che "la disponibilità di parcheggio è il punto cruciale per il successo di ogni attività commerciale", sostenendo che nell'area di piazza Falcone la densità abitativa più bassa farebbe sì che "i parcheggi suddetti sono quasi tutti liberi nei giorni di mercato".

Il confronto viene quindi spostato sulla futura area del mercato in centro. Nell'interrogazione i consiglieri evidenziano che "nell'area ipotizzata per il mercato in centro non vi sono tutti questi parcheggi" e che questo, secondo la loro valutazione, "comporterà un disincentivo per andare al mercato".

Da qui le due domande rivolte al sindaco. La prima riguarda il dato dei 544 posti: "Come sono stati fatti i conteggi che rilevano 544 posti di cui alla sua risposta nel consiglio del 21 luglio? Si riesce ad avere un dettaglio per le singole vie o aree?"

La seconda riguarda invece la futura collocazione del mercato: "Quanti posti totalmente gratuiti si potranno garantire entro i 300 metri dal mercato in centro?".