L’attesa è finita, al via il Tor des Géants 2026: 14 biellesi in gara (foto e video di Lalla Lalla)

Un cielo azzurro senza nuvole, l’entusiasmo di un pubblico numerosissimo, un sogno da 330 km per oltre 1100 Giganti: non poteva esserci inizio migliore per il TOR330 – Tor des Géants®, partito questa mattina da Courmayeur in due ondate, sotto lo sguardo della catena montuosa del Monte Bianco.

Davanti a loro ci sarà un’avventura indimenticabile, fatta di fatica, sorrisi, momenti di sconforto e di gioia. Un viaggio che per alcuni durerà una manciata di giorni, per altri quasi una settimana. I primi sono attesi alle luci dell’alba di mercoledì, gli ultimi taglieranno il traguardo del Jardin de l’Ange sabato sera nel tempo massimo di 150 ore. Affronteranno subito le prime salite, i primi colli, dirigendosi verso La Thuile e alla prima base vita di Valgrisenche, attesi da una giornata che si prospetta calda, supportati dal pubblico, dai VolonTOR e dai MassaggiaTOR.

14 i biellesi in gara che, nel frattempo, hanno effettuato il loro primo passaggio a La Thuile. La comitiva è formata da: Matteo Miari, Iacopo Falanga, Chiara Tallia, Enrico Correale, Alberto Pitzianti, Antonio Ferraris, Paolo Borra, Luca Travostino, Emanuele Gianoglio, Giuseppe Natale, Valentino Santi Amantini, Nicoló Munarin, Uwe Dietmar Eicher e Matteo Bergantin. La stessa Tallia è ad un’ora dal primo, proprio a La Thuile