TORX 2026: Tallia in testa nel 330, Scaglia è in top 20 nel Tor des Glaciers FOTO

TORX 2026: Tallia in testa nel 330, Scaglia è in top 20 nel Tor des Glaciers

Chiara Tallia guida il gruppo biellese nel TOR330, mentre Alessandro Scaglia è l’unico atleta del territorio ancora impegnato nel TOR450. È quanto emerge dalla classifica provvisoria del TORX® with Kailas, aggiornata da poco, lunedì 14 settembre.

Nel TOR330 – Tor des Géants®, partito domenica da Courmayeur, Tallia occupa la 192ª posizione assoluta ed è la prima tra i biellesi. L’atleta con il pettorale 388 ha raggiunto Eau Rousse, al chilometro 78,2, precedendo Matteo Miari, Iacopo Falanga ed Enrico Correale, transitati dallo stesso punto di controllo.

Alle loro spalle Nicoló Munarin e Antonio Ferraris, seguiti da Emanuele Gianoglio, Alberto Pitzianti, Giuseppe Natale e Valentino Santi Amantini, impegnati nel tratto verso Rhêmes-Notre-Dame. Paolo Borra ha raggiunto il Rifugio Chalet de l’Epée.

Sono undici i concorrenti biellesi che risultano ancora sul percorso. Luca Travostino ha interrotto la prova nelle prime fasi, mentre Alla vigilia erano 14 gli atleti del territorio iscritti alla gara di 330 km, caratterizzata da 24mila metri di dislivello positivo e da un tempo massimo di 150 ore.

Tra i biellesi in gara c’è anche Claudio Bocchino, portacolori de La Vetta Running, inizialmente omesso dall’elenco. Nell’ultimo aggiornamento disponibile l’atleta occupa la 189ª posizione assoluta ed è atteso al Rifugio Sella.

Nel TOR450 – Tor des Glaciers prosegue intanto la prova di Alessandro Scaglia. Il biellese, pettorale 4167, si trova in 19ª posizione assoluta dopo aver percorso 205,4 chilometri ed è rimasto l’unico dei tre rappresentanti del territorio ancora in corsa.

Enrico Alfisi si è ritirato a Planaval dopo 59,2 chilometri, mentre Alfio Rinaldo ha concluso la propria gara al Rifugio Bezzi, al chilometro 89,3. Scaglia continua il suo cammino nella prova più lunga del TORX: 450 km, 32mila metri di dislivello positivo e un tempo massimo di 190 ore.

Il programma proseguirà domani, martedì 15 settembre, con il TOR130 – Tot Dret, al via alle 21 da Gressoney-Saint-Jean.

Il Tor des Géants® però non è solo sport, passione, ma è anche volontariato. Sono tante le persone che dedicano il suo tempo alla riuscita di questo grande evento. Nella foto qui sotto alcuni del gruppo dei biellesi al lavoro a Cogne.