Biella 4 Racing, due equipaggi e un navigatore al rally “La Grande Corsa”

Nuovo fine settimana di gare per la Scuderia Biella 4 Racing, che sarà al via de “La Grande Corsa” con due equipaggi e un navigatore.

La manifestazione, riservata alle auto storiche, avrà come centro nevralgico Castelnuovo Don Bosco, dove si svolgeranno le verifiche ante gara, la partenza, i riordini, le assistenze e l’arrivo. Sono sette i tratti cronometrati in programma, per complessivi 71,90 chilometri, ai quali si aggiungono 188,73 chilometri di trasferimento, per un totale di 260,63 chilometri. Sabato 12 settembre, nel tardo pomeriggio, sarà affrontata la prova di “Albugnano”, mentre domenica 13 sono previsti i doppi passaggi sulle speciali di “Moncucco”, “Moransengo” e “Robella”, da disputare in ordine sparso.

Nel rally storico saranno al via Luca Colongo e Andrea Straforini, nuovamente a bordo della loro Renault Clio di classe J2. «Si ritorna in gara – racconta Luca Colongo – e si affronta un rally per noi inedito, ma che si svolge su prove storiche del rallysmo piemontese. Non sarà facile, in quanto andremo ad affrontare speciali molto tecniche e veloci, ma che si svolgono su un fondo molto rotto, che complica il tutto. Vedremo cosa ne scaturirà, con sempre l’obiettivo di divertirsi bene a mente».

Presente anche Roberto Barbera, che tornerà a condividere l’abitacolo con Simone Borlotti sulla Fiat 127 Gruppo 2 griffata Promotor. «Dopo le vacanze si riparte non come pilota, ma con la figura a me più congeniale, quella del navigatore – esordisce Roberto Barbera –. Sarò infatti sul sedile di destra del pilota Simone Borlotti, con il quale ho già ottenuto buoni risultati, sperando che sia così anche in questa gara. Siamo fiduciosi, poi l’importante è divertirsi e arrivare all’arrivo. Grazie, come sempre, alla Scuderia e ai suoi componenti per il tifo, e un in bocca al lupo».

Nel Regularity Rally, media 60, saranno invece impegnati Roberto Rossetta e Dennis Barbieri sulla Lancia Fulvia 1.3 Coupé. «Si ritorna sulla Fulvia dopo il Lana – racconta Roberto Rossetta –, pieni di buoni propositi e con una grande motivazione per fare una bella prova. Con Dennis siamo alla terza gara insieme e il feeling continua a crescere in abitacolo. Quest’anno La Grande Corsa è articolata su due giorni e rappresenta una bella sfida, ma siamo carichi e concentrati per cercare il miglior piazzamento possibile».

Lo scorso fine settimana, alla 10ª edizione del Rally Val d’Aveto, era invece in gara la navigatrice B4R Valeria Deglialberti, alle note di Alberto Degliantoni sulla Peugeot 106 di classe N2, per i colori della Scuderia Piloti Sipontini. La manifestazione è stata prima sospesa e poi definitivamente fermata a causa di un grave incidente che ha coinvolto una delle vetture in gara, con una tragica conseguenza.

«La gara, fino al momento dell’interruzione che ha fatto calare il gelo fra tutti noi, stava andando bene – racconta Valeria Deglialberti –. Si stava via via prendendo confidenza con la macchina e i tempi si stavano abbassando. Nonostante le strade difficili, eravamo sicuri che avremmo portato a termine un bel rally. Era da un po’ di tempo che non affrontavo una gara su strada, ma il feeling è stato subito quello dell’ultima volta, così come l’emozione di salire in macchina. Un ringraziamento ad Alberto per avermi dato fiducia, a Roberto per il supporto, alla Scuderia e a tutte le persone che ci hanno seguito».