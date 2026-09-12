Il peso non è tutto: perché il muscolo conta più della bilancia

Quando saliamo sulla bilancia vediamo soltanto un numero. Quel numero, però, non racconta tutto del nostro corpo. Due persone con lo stesso peso possono infatti avere una quantità molto diversa di massa muscolare e di tessuto adiposo e, di conseguenza, caratteristiche metaboliche e funzionali differenti.

Per questo motivo, oltre al peso corporeo e all'indice di massa corporea (BMI), può essere utile considerare la composizione corporea, cioè il rapporto tra i diversi componenti del nostro organismo. Tra questi, il muscolo scheletrico riveste un ruolo particolarmente importante. Non è infatti soltanto il tessuto che ci permette di muoverci, ma contribuisce in modo significativo al metabolismo energetico e alla regolazione del glucosio, oltre a essere fondamentale per forza e movimento.

Il muscolo e il metabolismo

Il muscolo scheletrico è il principale tessuto responsabile dell'utilizzo del glucosio stimolato dall'insulina. Mantenere una buona salute muscolare è quindi importante per il controllo della glicemia e per la salute metabolica. L'attività fisica, attraverso le modificazioni che induce nel muscolo, può inoltre migliorare la sensibilità all'insulina e l'utilizzo del glucosio.

Una ridotta quantità o funzionalità del muscolo può essere associata a condizioni metaboliche sfavorevoli, tra cui l'insulino-resistenza e il diabete di tipo 2. È però importante non interpretare questo rapporto in maniera semplicistica: avere più muscolo non significa automaticamente essere più sani. La salute metabolica dipende dall'insieme di diversi fattori, tra cui attività fisica, alimentazione, quantità e distribuzione del tessuto adiposo, età e condizioni di salute.

Anche il muscolo, inoltre, è un tessuto metabolicamente attivo. Durante l'esercizio fisico produce molecole chiamate miokine, coinvolte nella comunicazione tra il muscolo e altri organi e potenzialmente implicate nella regolazione di diversi processi metabolici e infiammatori.

Il muscolo durante il dimagrimento

Il ruolo della massa muscolare diventa particolarmente importante quando si affronta un percorso di perdita di peso.

Dimagrire non significa infatti necessariamente perdere esclusivamente grasso. Durante una restrizione energetica, una parte della perdita di peso può riguardare anche la massa magra. Per questo motivo, un percorso ben strutturato non dovrebbe avere come unico obiettivo la diminuzione del numero sulla bilancia, ma cercare di ridurre il tessuto adiposo preservando il più possibile la massa muscolare.

In questo contesto, l'allenamento con i pesi assume un ruolo importante e deve essere accompagnato da un'alimentazione che garantisca un adeguato apporto di energia e proteine, modulato in base alle caratteristiche individuali, all'età, al livello di attività fisica e agli eventuali problemi di salute.

L'obiettivo, quindi, non dovrebbe essere semplicemente "perdere peso", ma ottenere un miglioramento della composizione corporea e della funzionalità fisica.

Il muscolo con l'avanzare dell'età

Con il passare degli anni si verificano cambiamenti fisiologici che possono portare a una progressiva riduzione della massa muscolare e, soprattutto, della forza e della funzionalità. Questo processo può essere accentuato dalla sedentarietà, da un'alimentazione insufficiente e dalla presenza di malattie croniche.

Mantenere una buona salute muscolare in età avanzata non significa quindi soltanto conservare una determinata quantità di massa magra. Significa soprattutto preservare autonomia e qualità della vita.

Avere una buona forza muscolare permette infatti di svolgere attività quotidiane come alzarsi da una sedia, salire le scale, camminare, mantenere l'equilibrio e trasportare la spesa. La salute del muscolo diventa quindi strettamente collegata alla capacità di rimanere autonomi.

L'alimentazione, tuttavia, non deve essere considerata separatamente dall'esercizio. Nutrizione adeguata e allenamento contro resistenza agiscono in maniera complementare nel sostenere la salute muscolare.

Il muscolo non è solo una questione estetica

Parlare di massa muscolare non significa quindi parlare esclusivamente di estetica o di prestazioni sportive.

Un muscolo adeguatamente mantenuto contribuisce alla capacità di muoversi, alla forza, alla funzionalità fisica e alla gestione del glucosio. Con l'avanzare dell'età, preservare la salute muscolare diventa inoltre particolarmente importante per mantenere autonomia e qualità della vita.

Per questo motivo, una buona composizione corporea non dovrebbe essere valutata soltanto osservando il peso sulla bilancia. La quantità di tessuto adiposo, la massa muscolare e soprattutto la capacità del muscolo di svolgere efficacemente la propria funzione sono tutti elementi da considerare.

Un'alimentazione equilibrata, un adeguato apporto proteico, l'allenamento contro resistenza e uno stile di vita attivo rappresentano, nel loro insieme, strumenti fondamentali per costruire e preservare una buona salute muscolare nel corso della vita.