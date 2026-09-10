UPO, a Biella arriva la nuova laurea magistrale per infermieri: 64 posti

È aperto dal 4 settembre 2026 il bando di concorso per l’ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche per l’anno accademico 2026/2027 dell’Università del Piemonte Orientale. La procedura per l’invio delle domande rimarrà aperta fino alle ore 15:00 del 25 settembre 2026.

L’offerta didattica, concepita in sinergia con le esigenze del territorio, si articola su due poli universitari, per una disponibilità complessiva di 127 posti.

Presso la sede di Novara sarà attivo il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche Specialistiche, che prevede un totale di 63 posti, divisi in due indirizzi formativi: Cure Primarie e Infermieristica di famiglia e comunità (31 posti, di cui 1 riservato a studentesse e studenti non comunitari residenti all’estero) e Cure Intensive e nell’Emergenza (32 posti, di cui 1 riservato a studentesse e studenti non comunitari residenti all’estero).

Presso la sede di Biella verrà attivato il Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche – Profilo infermieristico, per il quale sono disponibili 64 posti, di cui 1 riservato a studentesse e studenti non comunitari residenti all’estero. Questo Corso, dedicato allo sviluppo di competenze manageriali, formative e di ricerca, costituisce una novità nell’offerta formativa di UPO.

Il percorso formativo magistrale mira a consolidare e ampliare le competenze clinico-assistenziali, organizzative e formative dei futuri specialisti, preparando professioniste e professionisti in grado di affrontare con competenza e responsabilità le sfide della sanità moderna, dall’assistenza territoriale fino agli scenari di emergenza ad alta complessità.

La prova di ammissione al corso si svolgerà il 5 ottobre 2026 alle ore 11:00 presso il Campus Universitario Perrone, in Via Perrone 18 a Novara. I candidati avranno a disposizione 120 minuti per completare un test di 80 quesiti a risposta multipla. La graduatoria finale, che terrà conto dei titoli accademici e professionali dei candidati, sarà pubblicata a partire dal 3 novembre 2026.

Le informazioni sui requisiti di accesso e le modalità di iscrizione alla prova di ammissione sono consultabili al link https://scuolamed.uniupo.it/it/didattica/iscriversi-carriera/accesso-al-corso-di-laurea-magistrale-scienze-infermieristiche-ostetriche sul sito della Scuola di Medicina UPO.