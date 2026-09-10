Festa della sport a Valdilana tra musica, eventi e partecipazione FOTO

Due giornate di sport, spettacolo, musica e partecipazione hanno animato Valdilana nel weekend del 5 e 6 settembre, in occasione della Festa dello Sport 2026. Un appuntamento che ha coinvolto associazioni sportive, famiglie, bambini e ragazzi, trasformando lo sport in un’occasione di incontro e, soprattutto, dando ai giovani un ruolo da protagonisti nella costruzione stessa della manifestazione.

Il programma si è aperto sabato 5 settembre con “Sportivamente” organizzato dall’associazione Amici del Parco Reda, una giornata dedicata alla scoperta e alla pratica di diverse discipline sportive. Campi e spazi della manifestazione sono stati animati da bambini e ragazzi, che hanno potuto mettersi alla prova, conoscere nuove attività e avvicinarsi alle numerose realtà sportive presenti. Una partecipazione che ha soddisfatto le associazioni coinvolte, protagoniste di una vera e propria rete dello sport di Valdilana e non solo.

Attraverso dimostrazioni e attività, le società hanno portato sul campo non soltanto le proprie discipline, ma anche i valori dello sport: impegno, rispetto, inclusione, collaborazione e spirito di squadra. A catturare l’attenzione del pubblico sono state inoltre le esibizioni di karate, danza e ginnastica artistica, momenti spettacolari che hanno arricchito una giornata pensata per avvicinare grandi e piccoli allo sport.

Il sabato si è concluso con un momento particolarmente significativo: il talk condotto dagli assessori allo Sport e agli Eventi Francesca Barioglio e Marco Carravieri con Luca Garri ed Enrico Pozzo, atleti olimpici che hanno condiviso con il pubblico esperienze, emozioni e ricordi delle rispettive carriere. Una testimonianza che ha portato al centro della serata non soltanto i risultati e le competizioni, ma anche il percorso necessario per raggiungerli: sacrificio, determinazione, difficoltà e capacità di rialzarsi. Un confronto capace di parlare soprattutto ai più giovani, mostrando lo sport come percorso di crescita personale prima ancora che di prestazione.

La Festa dello Sport è proseguita domenica 6 settembre con il torneo di basket 3 contro 3 organizzato dall’ASD Valdilana Virtus Basket. Sono state 16 le squadre di ragazzi a scendere in campo, dando vita a una giornata di partite intense e combattute, ma sempre nel segno dell’amicizia, del fair play e della correttezza. Un risultato importante per una manifestazione che ha trovato nella collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni sportive uno dei suoi punti di forza.

A chiudere il weekend è stato il DJ Set di domenica sera, con circa 200 presenze. Ma il dato più significativo non è stato soltanto quello numerico. La serata, infatti, è stata ideata e organizzata direttamente dai ragazzi delle Politiche giovanili, che hanno contribuito alla promozione dell’evento attraverso social e volantini e si sono messi in gioco in prima persona nella sua realizzazione. "Non è stata una festa per i ragazzi. È stata una festa fatta dai ragazzi», è il concetto che meglio sintetizza lo spirito dell’iniziativa. «È stata una serata divertente e coinvolgente per tutti – hanno raccontato i ragazzi –. Ci siamo impegnati a creare un evento che potesse avvicinare grandi e più giovani. Abbiamo promosso la festa attraverso i social e i volantini e siamo molto contenti del risultato ottenuto. Non vediamo l’ora di organizzare altri eventi, collaborando come una squadra".

Ed è proprio questo uno degli aspetti che l’amministrazione comunale considera più significativi al termine delle due giornate: aver trasformato i giovani da destinatari delle iniziative a parte attiva della loro progettazione e realizzazione. "Questa Festa dello Sport ci lascia molto più di una bella manifestazione – sottolineano gli assessori Francesca Barioglio e Marco Carravieri, a nome del sindaco Mario Carli e di tutta la giunta –. Ci lascia la conferma che, quando si crea una rete e si lavora insieme, il territorio sa esprimere una grande energia. Abbiamo visto associazioni, famiglie, volontari e giovani collaborare e condividere un progetto comune. E abbiamo visto i ragazzi assumersi responsabilità, proporre idee e costruire un evento pensato da loro e per loro. Questa partecipazione e questo impegno corale ci confermano anche la bontà della strada che abbiamo intrapreso e ci spingono a proseguire con ancora maggiore convinzione negli investimenti a sostegno dello sport. Continueremo quindi a lavorare per garantire il sostegno economico alle strutture sportive e raAorzare il contributo alle società e alle associazioni che, quotidianamente, svolgono un ruolo fondamentale per la nostra comunità".

E prosegue: "Allo stesso tempo, vogliamo consolidare un modello fondato sulla collaborazione e sulla coprogettazione, nel quale l’amministrazione non si limita a sostenere le iniziative, ma costruisce insieme alle realtà del territorio nuove opportunità per cittadini e giovani. Un ringraziamento particolare viene rivolto dall’Amministrazione alle ragazze e ai ragazzi delle politiche giovanili, alla rete delle associazioni sportive di Valdilana e alle realtà esterne che hanno partecipato, all’Associazione Amici del Parco Reda, all’ASD Valdilana Virtus Basket e alle socie dell’Inner Wheel Club di Valle Mosso, per il prezioso contributo a sostegno delle attività e delle politiche rivolte ai giovani. Due giornate diverse, unite da un unico filo conduttore: lo sport come strumento di aggregazione e crescita e la partecipazione come motore della comunità. La Festa dello Sport di Valdilana 2026 si chiude così con un messaggio che guarda già alle prossime iniziative: quando si fa squadra, si cresce insieme".