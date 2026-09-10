Sorrisi al Rally Città di Torino per Biella Motor Team

Il fine settimana del 5-6 settembre ha regalato importanti soddisfazioni alla scuderia Biella Motor Team, protagonista sulle strade del 41° Rally Città di Torino, gara inserita nel calendario della Coppa Rally di Zona 1 con partenza ed arrivo a Ciriè.

Solida prova da parte di Massimo Lombardi ed Erika Bologna: a bordo della loro abituale Peugeot 208 GT Line hanno raggiunto la diciottesima posizione nella classifica generale assoluta, cogliendo un eccellente secondo posto nella combattutissima classe Rally4 grazie a una condotta di gara priva di sbavature. Quando manca una gara alla fine della stagione, il Rally Lana sulle strade biellesi, Lombardi-Bologna sono pienamente in corsa per il successo nella classe Rally4 che darebbe loro la possibilità di partecipare alla finale di Coppa Italia a Lucca.

Chi ha già strappato il proprio “pass” per la finale è Alessandro Colombo, certo di aver conquistato il titolo di miglior pilota Under 25 della CRZ1. Al “Città di Torino”, in coppia con Giuliano Santi, ha chiuso ventiquattresimo assoluto e secondo nella competitiva classe Rally5 al volante di una Renault Clio RS.

Altro secondo posto è quello conquistato dalla navigatrice Denise Bolletta che, assieme al pilota ligure Ennio Bini, è salita sul podio della classe Rally3 conquistando anche, con una Renault Clio RS, la quindicesima posizione assoluta.

Successo, invece, per David Pascal e Ivan Spatari che portato a casa il primato in classe R3 a bordo della loro Renault Clio RS con cui si sono piazzati trentunesimi assoluti. Stesso risultato lo hanno ottenuto in classe RS 2.0 per Gionata Pirali ed Eleonora Correggia che nella generale hanno concluso quarantottesimi assoluti dopo una gara attenta ed incisiva con la loro Renault Clio RS.

A completare con successo la dura trasferta torinese è stato anche l'equipaggio femminile composto da Flora Ramella Ratin e Veronica Gaioni. Al volante della Fiat Seicento di classe A0, le portacolori del Biella Motor Team hanno condotto una gara di grande costanza e determinazione, superando tutte le insidie del percorso e chiudendo al sessantatreesimo posto della generale, risultato impreziosito dal terzo posto di classe A0. Le note amare, invece, arrivano dalla classe N2, dove Stefano Mazzola e Vincenzo Torricelli, al via su una Peugeot 106 Rallye, sono stati costretti al ritiro all’inizio della seconda giornata di gara.

I risultati ottenuti confermano la solidità e lo spirito di squadra della Biella Motor Team su uno dei tracciati più impegnativi del panorama regionale.